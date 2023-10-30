Голос країни 2023. Хто став переможцем 13 сезону вокального шоу

Щойно на каналі 1+1 відбувся грандіозний суперфінал шоу "Голос країни-13". Переможцем проєкту став ветеран війни Михайло Панчишин, який є учасником команди тренера Артема Пивоварова.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на останній випуск вокального шоу.
За результатом глядацького голосування до суперфіналу шоу потрапили два учасники - Юрій Городецький із команди Наді Дорофєєвої та Михайло Панчишин із команди Артема Пивоварова.
Суперфіналісти "Голосу країни-13" (фото: скріншот)
У третьому етапі фіналу "Голосу країни-13" вокалісти виконали пісні, з якими вони розвернули крісла тренерів на етапі "сліпих прослуховуванях".
Так, Юрій Городецький вийшов на сцену з композицією "Києве мій", а Михайло Панчишин - "Невідомий солдат".
Отже, за результатом глядацького голосування перемогу у 13 сезоні вокального шоу "Голос країни" здобув Михайло Панчишин.
Михайло Панчишин (фото: instagram.com/ptashkin.music)
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