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Голос країни 2023. Кто стал победителем 13-го сезона вокального шоу

Кто стал победителем Голоса страны-13 (фото: instagram.com/goloskrainy_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Только что на канале 1+1 состоялся грандиозный суперфинал шоу "Голос країни-13". Победителем проекта стал ветеран войны Михаил Панчишин, являющийся участником команды тренера Артема Пивоварова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на последний выпуск вокального шоу.

Как прошел суперфинал "Голоса країни-13"

По результатам зрительского голосования в суперфинал шоу попали два участника - Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой и Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

Суперфиналисты "Голосу країни-13" (фото: скриншот)

В третьем этапе финала "Голоса країни-13" вокалисты исполнили песни, с которыми они развернули кресла тренеров на этапе "слепых прослушиваний".

Так, Юрий Городецкий вышел на сцену с композицией "Києве мій", а Михаил Панчишин - "Невідомий солдат".

 

По результатам зрительского голосования победу в 13 сезоне вокального шоу "Голос країни" одержал Михаил Панчишин.

Михаил Панчишин (фото: instagram.com/ptashkin.music)

Недавно мы рассказывали, что скандальная звезда "Голоса країни" выпустила песню о детях, от которой мурашки по телу.

Также мы называли 7 новых хитовых украинских песен для приятного осеннего настроения.

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