Голос країни-12: чим запам'ятався новий випуск масштабного шоу, сюрпризи та яскраві виступи (відео)

Членами журі у 12-му сезоні, що виставив у неділю 2 жовтня, є Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Потап. Тим часом лідер "Океан Ельзи" вже оголосив, що не зможе брати участь у зйомках проекту, оскільки займається волонтерською діяльністю, їздить до захисників України на фронт.

Вперше на шоу з'явилася "народна команда" тренерів: Олександра Зарицька із групи KAZKA, та Андрій Мацола, бізнесмен та меценат, громадський діяч. Вони дають другий шанс учасникам, до яких не повернуться інші тренери.

Беззмінними ведучими шоу були Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Першим учасником, який вийшов на сцену, став 26-річний Євген Бічасний із Херсона (команда DOROFEEVA).

Учасник Олександр Свириденко, який є солістом військового оркестру при МОУ - теж у команді Наді Дорофєєвої. Він зараз на передовий.

Марта Ліпчей раніше виступала на весіллях, але після великого вторгнення військ РФ дівчина співає для захисників України, щоб підтримати бойовий дух наших воїнів на передовій.

Учасниця шоу Олена Чукаленко розповіла, що її родина вирішила не їхати та не залишати рідні оселі, і намагаються допомагати бійцям ЗСУ.

Учасник "Голосу" Ярослав Гав'янець (команда Олі Полякової) - ветеран АТО/ООС та "кіборг", який пройшов полон у окупантів, зараз знову взяв до рук зброю, щоб у лавах ЗСУ захищати Україну від російських загарбників.

Дочка композитора Костянтина Меладзе Лія зараз із сім'єю була змушена виїхати за кордон. Учасниця шоу вірить у перемогу і сподівається, що зможе скоріше повернутись додому.

Брати з гурту SPIV BRATIV присвятили зворушливу композицію Миколаєву. До речі, їхня запальна пісня про потопленого ворожого крейсера "Москва" - справжній хіт у мережі.

Учасниця "Голосу" Інеса Грицаєнко вирішила своїм співом допомагати іншим. Її голос наразі став звучати на благодійних матчах ФК "Динамо".

Дмитро Цимбал почав займатися волонтерством, разом із хором імені Верьовки давав благодійні концерти, щоб зібрати кошти на відновлення постраждалого через російських окупантів культурного фронту України, який постраждав під час війни.

У команді Потапа - радісні сюрпризи та зміни. Учасниця шоу Юлія Штоля наразі готується стати мамою. З'ясувалося, що ще одна учасниця вже встигла народити дитину.

Другий випуск шоу "Голос країни-12" відбудеться 9 жовтня.