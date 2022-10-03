Голос країни-12: чем запомнился новый выпуск масштабного шоу, сюрпризы и яркие выступления (видео)

Членами жури в 12-м сезоне, что стртовал в воскресенье 2 октября, являются Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Потап. Между тем, лидер "Океан Ельзи" уже объявил, что не сможет принимать участие в съемках проекта, так как занимается волонтерской деятельностью, ездит к защитникам Украины на фронт.

Впервые на шоу появилась "народная команда" тренеров: Александра Зарицкая из группы KAZKA, и Андрей Мацола, бизнесмен и меценат, общественный деятель. Они дают второй шанс участникам, к которым не повернутся другие тренеры.

Бессменными ведущими шоу были Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Первым участником, который вышел на сцену, стал 26-летний Евгений Бичасный из Херсона (команда DOROFEEVA).

Участник Александр Свириденко, который является солистом военного оркестра при МОУ - тоже в команде Нади Дорофеевой. Он сейчас на передовой.

Марта Липчей ранее выступала на свадьбах, но после большого вторжения войск РФ девушка поет для защитников Украины, чтобы поддержать боевой дух наших воинов на передовой.

Участница шоу Елена Чукаленко рассказала, что ее семья решила не уезжать и не оставлять родные дома, и стараются помогать бойцам ВСУ.

Участник "Голоса" Ярослав Гавьянец (команда Оли Поляковой) - ветеран АТО/ООС и "киборг", который прошел плен у оккупантов, сейчас вновь взял в руки оружие, чтобы в рядах ВСУ защищать Украину от российских захватчиков.

Дочь композитора Константина Меладзе Лия сейчас с семьей была вынуждена выехать за границу. Участница шоу верит в победу и надеется, что сможет поскорее вернуьтся домой.

Братья из группы SPIV BRATIV посвятили трогательную композицию Николаеву. К слову, их зажигательная песня о потопленном вражеском крейсере "Москва" - настоящий хит в сети.

Участница "Голоса" Инесса Грицаенко решила своим пением помогать другим. Ее голос теперь стал звучать на благотворительных матчах ФК "Динамо".

Дмитрий Цымбал стал заниматься волонтерством, вместе с хором имени Веревки давал благотворительные концерты, чтобы собрать средства на восстановление пострадавшего из-за российских оккупантов культурного фронта Украины, пострадавшего во время войны.

В команде Потапа - радостные сюрпризы и перемены. Участница шоу Юлия Штоля сейчас готовится стать мамой. Выяснилось, что еще одна участница уже успела родить ребеночка.

Второй выпуск шоу "Голос країни-12" состоится 9 октября.