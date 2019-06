Голос. Діти: кто из звездных детей засветится в третьем выпуске

Третий выпуск пятого сезона Голос. Діти начнется уже совсем скоро. Свободных мест в командах тренеров становится все меньше. При этом талантливых вокалистов на проекте много.

По данным авторов проекта, на третьем выпуске к Джамале на съемочную площадку впервые придет ее маленький сын Эмир-Рахман. Кроме того, на сцену вернется 11-летняя дочь Евгения Кошевого Варвара.

Девочка уже принимала участие в третьем сезоне проекта и была в команде Потапа, но на этапе "бои" Варвара уступила место сопернице. После этого она пообещала, что сделает все возможное, чтобы вернуться на проект.

Видео: YouTube/Голос країни

Для своего возвращения девочка готовилась два с половиной года. Она отметила, что хочет доказать, что может пройти дальше.

Также в третьем выпуске проекта будет бороться 8-летняя Есения Селезнева, у которой родители музыканты. Девочка исполнит известную песню Тины Кароль в необычной интерпретации.

Видео: YouTube/Голос країни

На проекте выступит и 12-летний Никита Ачкасов из Киева. Юный вокалист создает сложные прически и делает макияж из-за чего становиться объектом насмешек у одноклассников. Для проекта он выбрал лирическую песню Can You Feel The Love Tonight.

Другой юный участник проекта 9-летний Давид Красилюк из Николаева выбрал сложную песню Calefornia Dreaming. Из-за проблем со здоровьем в школе его называют "Хрустальным мальчиком", и это сильно его задевает.

