Голос. Діти: хто з зіркових дітей засвітиться в третьому випуску

Третій випуск п'ятого сезону Голос. Діти розпочнеться вже зовсім скоро. Вільних місць у командах тренерів стає все менше. При цьому талановитих вокалістів на проекті багато.

За даними авторів проекту, на третьому випуску до Джамали на знімальний майданчик вперше прийде її маленький син Емір-Рахман. Крім того, на сцену повернеться 11-річна дочка Євгенія Кошового Варвара.

Дівчинка вже брала участь у третьому сезоні проекту і була в команді Потапа, але на етапі "бої" Варвара поступилася суперниці. Після цього вона пообіцяла, що зробить все можливе, щоб повернутися на проект.

Відео: YouTube/Голос країни

Для свого повернення дівчинка готувалася два з половиною роки. Вона зазначила, що хоче довести, що може пройти далі.

Також у третьому випуску проекту буде боротися 8-річна Єсенія Селезньова, у якої батьки музиканти. Дівчинка виконає відому пісню Тіни Кароль в незвичній інтерпретації.

Відео: YouTube/Голос країни

На проекті виступить і 12-річний Микита Ачкасов з Києва. Юний вокаліст створює складні зачіски і робить макіяж через що він став об'єктом насмішок у однокласників. Для проекту він вибрав ліричну пісню Can You Feel The Love Tonight.

Інший юний учасник проекту 9-річний Давид Красилюк з Миколаєва вибрав складну пісню Calefornia Dreaming. Через проблеми зі здоров'ям у школі його називають "Кришталевим хлопчиком", і це сильно його зачіпає.

