Как принцесса: Осадчая блистала на Голос.Діти в пышном платье с оголенными плечами

Телеведущая поинтересовалась, за кого ее подписчики болеют на шоу
Катя Осадчая успевает везде, и на каждом мероприятии восхищает стильными и эффектными образами. В воскресенье прошел очередной выпуск вокального шоу Голос.Діти, в котором его бессменная ведущая блистала в очень красивом платье. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Катя позировала в нежно-голубом платье с пышной юбкой, украшенной оборками, и ассиметричным вырезом, оголяющим плечи. Она дополнила образ черными босоножками на каблуках, а волосы собрала в красивую прическу. В руках теледива держит серебристый диско-шар и задорно улыбается на фоне золотистого дождика.
В подписи Осадчая отметила, что ее впечатляющий наряд - от украинского бренда Pollardi.
"Ви дивитеся @golos.dity? За кого вболіваєте?" - написала ведущая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Фолловеры поделились своими фаворитами на проекте, а также оставили комплименты "принцессиному" образу Кати.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, 35-летняя Катя Осадчая поразила сияющим внешним видом без грамма макияжа.
Ранее Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве.
А до этого Катя Осадчая без макияжа поделилась грандиозными планами на лето. Телеведущая показала парочку фото с сыночком Ваней.