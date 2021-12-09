Гололед на улице: как правильно передвигаться и спастись от трамв

Обувь

В первую очередь вам нужно купить правильную зимнюю обувь. Желательно с рельефной подошвой, так как она обеспечит хорошее сцепление со льдом. Подошва такой обуви должна быть резиновая или каучуковая, так как эти материалы не замерзают при низких температурах.

Забудьте о каблуках в такую погоду! Также на подошву можно добавить специальные устройства против скольжения – резиновые прокладки. Если нет под рукой ничего – берите обычный медицинский пластырь и приклейте его к подошве.

Надолго его не хватит, но быстро добежать до места назначения он поможет. Можно найти старые кусочки войлока и приклеить их к подошвам с помощью суперклея – такой защиты хватит немного дольше.

Как вести себя на льду (фото: РБК-Украина)

Одежда

Максимально важна правильная одежда. Она должна быть теплая и удобная, такая, которая поможет балансировать на льду и не будет сковывать руки. Очень хороши в такую погоду пуховики – они могут смягчить удар при падении, а еще они легкие и удобные. Не забудьте перчатки – они и от холода спасут и руки защитят.

Правила безопасности

В такую погоду из дома лучше выходить заранее, чтобы без спешки добраться до места назначения. По льду передвигаться нужно небольшими шагами и представьте, что у вас на ногах надеты лыжи. Наступайте на всю подошву, а ноги в коленях слегка согните и расслабьте, при ходьбе не поднимайте их высоко. По возможности – скользите, это плохо для обуви, но хорошо для человека.

Не ходите под крышами домов – сосульки тоже пока никто не отменял, а также куски льда или снега, которые могут упасть с крыши.

Людям старшего возраста рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.

Особенно осторожно нужно передвигаться по ступенькам лестниц – чтобы удержать равновесие, ставьте ступни вдоль ступенек. Не пытайтесь перебежать по-быстрому по зебре, лучше пропустить автомобиль, который не сможет быстро затормозить по льду.

Что делать, если вы падаете

Если чувствуете, что падаете, то постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения. Не выставляйте руки перед собой при падении и ноги держите вместе, смотрите перед собой.

Не пытайтесь спасать вещи, которые несете. Также можно прижать руки по бокам и падать желательно на бок – переносите корпус и вес тела в момент падения вперед и набок. Так вы убережете спину и голову.

На земле постарайтесь сразу перекатится для смягчения удара. И не торопитесь сразу вскакивать – осмотрите себя, проверьте, ничего ли не болит, не кружится ли голова. Если чувствуете, что что-то не так – обращайтесь за помощью к прохожим или звоните медикам.

И даже если все в порядке, но есть дискомфорт – проверьтесь у травматолога, некоторые травмы бывает сразу незаметны.