Ожеледь на вулиці: як правильно пересуватися і врятуватися від травм

Взуття

В першу чергу вам потрібно купити правильне зимове взуття. Бажано з рельєфною підошвою, через те, що воно забезпечить хороше зчеплення з льодом. Підошва такого взуття повинна бути гумова або каучукова, бо ці матеріали не замерзають при низьких температурах.

Забудьте про каблуки в таку погоду! Також на підошву можна додати спеціальні пристрої проти ковзання - гумові прокладки. Якщо немає під рукою нічого - беріть звичайний медичний пластир і приклейте його до підошви.

Надовго його не вистачить, але швидко добігти до місця призначення він допоможе. Можна знайти старі шматочки войлоку і приклеїти їх до підошов за допомогою суперклею – такого захисту вистачить трохи довше.

Як поводитися на льоду (фото: РБК-Україна)

Одяг

Максимально важливий правильний одяг. Він повинен бути теплим і зручним, таким, який допоможе балансувати на льоду і не буде сковувати руки. Дуже гарні в таку погоду пуховики - вони можуть пом'якшити удар при падінні, а ще вони легкі і зручні. Не забудьте рукавички - вони й від холоду врятують і руки захистять.

Правила безпеки

У таку погоду з дому краще виходити заздалегідь, щоб без поспіху дістатися до місця призначення. По льоду пересуватися потрібно невеликими кроками й уявіть, що у вас на ногах надіті лижі. Наступайте на всю підошву, а ноги в колінах злегка зігніть і розслабте, при ходьбі не піднімайте їх високо. По можливості – ковзайте, це погано для взуття, але добре для людини.

Не ходіть під дахами будинків - бурульки теж поки ніхто не відміняв, а також шматки льоду або снігу, які можуть впасти з даху.

Людям старшого віку рекомендується використовувати тростину з гумовим наконечником або палицю з загостреними шипами.

Особливо обережно потрібно пересуватися по сходам - щоб утримати рівновагу, ставте ступні уздовж сходинок. Не намагайтеся перебігти по-швидкому по зебрі, краще пропустити автомобіль, який не зможе швидко загальмувати по льоду.

Що робити, якщо ви падаєте

Якщо відчуваєте, що падаєте, то постарайтеся присісти, щоб знизити висоту падіння. Не виставляйте руки перед собою при падінні і ноги тримайте разом, дивіться перед собою.

Не намагайтеся рятувати речі, які несете. Також можна притиснути руки з боків і падати бажано на бік – переносите корпус і вага тіла в момент падіння вперед і набік. Так ви вбережете спину і голову.

На землі постарайтеся відразу перекотиться для пом'якшення удару. І не поспішайте відразу схоплюватися – огляньте себе, перевірте, чи нічого не болить, чи не паморочиться голова. Якщо відчуваєте, що щось не так - звертайтеся за допомогою до перехожих або телефонуйте медикам.

І навіть якщо все в порядку, але є дискомфорт – перевіртеся у травматолога, деякі травми буває відразу непомітні.