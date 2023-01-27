День пам'яті жертв Голокосту: з яким жахом зіштовхнулися євреї 80 років тому

Чому обрано саме цю дату

У 2005 році Генеральна асамблея ООН обрала день для вшанування пам'яті жертв Голокосту. Нею стало 27 січня, і це не випадковість.

Саме 27 січня 1945 року війська першого Українського фронту звільнили в'язнів найбільшого німецького концтабору Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенцима. У ньому загинуло від 1,5 до 2,2 мільйона людей.

Діти в таборі Аушвіц у Польщі (фото: apostrophe.ua)

Що потрібно знати про Голокост

Жахливий процес знищення євреїв ініціював німецький очільник Адольф Гітлер. Він хотів вивести чисту арійську расу, до якої євреї не належать. Крім того, в роки Першої світової війни саме німецькі євреї зрадили Німеччину.

Принаймні в цьому були переконані прихильники Гітлера, тому були налаштовані знищити євреїв.

"Остаточне розв'язання єврейського питання" - так нацисти називали вбивства. У реалізацію "остаточне рішення" ухвалили 20 січня 1942 року.

Євреїв почали розшукувати містами та селами. Їх ідентифіковували за допомогою переписів населення та зірки Давида, яку наказали носити. Їх направляли до концентраційних таборів, або так званих "таборів смерті".

Євреї у Львові чекають на депортацію (фото: armyinform.com.ua)

Там ув'язнених тримали в нелюдських умовах, часто без комунікацій і їжі, піддавали тортурам і медичним експериментам. Перший табір був відкритий в Дахау в Німеччині. Проте він був призначений для комуністів, соціалістів, злочинців тощо.

Потім з'явилися "Треблінка", "Вестерборк", "Освенцим" тощо. В останньому людям робили татуювання з номером, щоб було легше вести документи про смертність.

Одним із місць масових вбивств став Бабин Яр у Києві. Протягом двох діб нацисти розстріляли близько 33 000 євреїв. За два роки кількість загиблих в Яру доходить до 100 000 людей.

Розстріл у Бабиному Яру (фото: apostrophe.ua)

Військовополонені закопують тіла вбитих у Бабиному Яру (фото: armyinform.com.ua)

За рік після цього розпочалося звільнення таборів. Попри це нацисти не полишали своїх планів, тому перед приходом Червоної Армії до табору Равенсбрюк вони відправили 20 000 жінок на "марш смерті".

Під час такого "маршу" ув'язнені повинні здолати сотні тисяч кілометрів з обмеженими запасами води та їжі. Багато людей помирають дорогою.

Кількість жертв Голокосту

За інформацією Інституту національної пам'яті, у роки Другої світової війни жертвами нацистської влади стали 6 000 000 євреїв. З них 1 500 000 були з України. До цього числа також входить близько 1,5 мільйона дітей.

Багато жахів відбувалися на очах людей інших національностей, проте вони нічого не могли вдіяти, щоб не втратити власне життя.

Після закінчення Другої світової війни США, Великобританія, СРСР і Франція створили Міжнародний військовий трибунал. У листопаді 1945 року живі чиновники Третього рейху постали перед судом в Нюрнберзі. Багатьох було засуджено до смертної кари.

Нюрнберзький трибунал (фото: armyinform.com.ua)

Вшанування пам'яті

27 січня по всьому світі проходить флешмоб у соціальних мережах із хештегом We Remember, що означає "Ми пам'ятаємо".

Крім того, люди можуть покладати квіти до меморіалів пам'яті та проводити хвилину мовчання.

Інсталяція в Бабиному Яру у 2020 році (фото: kyivcity.gov.ua)