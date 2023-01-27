День памяти жертв Холокоста: с каким ужасом столкнулись евреи 80 лет назад

Почему выбрана именно эта дата

В 2005 году Генеральная ассамблея ООН избрала день для памяти жертв Холокоста. Ею стало 27 января, и это не случайность.

Именно 27 января 1945 войска первого Украинского фронта освободили узников крупнейшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау неподалеку от польского Освенцима. В нем погибли от 1,5 до 2,2 миллиона человек.

Дети в лагере Аушвиц в Польше (фото: apostrophe.ua)

Что нужно знать о Холокосте

Ужасный процесс уничтожения евреев инициировал немецкий руководитель Адольф Гитлер. Он хотел вывести чистую арийскую расу, к которой евреи не принадлежат. Кроме того, в годы Первой мировой войны именно немецкие евреи предали Германию.

По крайней мере, в этом были убеждены сторонники Гитлера, поэтому были настроены уничтожить евреев.

"Окончательное решение еврейского вопроса" - так нацисты называли убийства. В реализацию "окончательное решение" было принято 20 января 1942 года.

Евреев начали разыскивать по городам и селам. Их идентифицировали посредством переписей населения и звезды Давида, которую приказали носить. Их направляли в концентрационные лагеря, или так называемые "лагеря смерти".

Евреи во Львове ждут депортацию (фото: armyinform.com.ua)

Там заключенных держали в бесчеловечных условиях, часто без коммуникаций и еды, подвергали пыткам и медицинским экспериментам. Первый лагерь был открыт в Дахау в Германии. Однако он был предназначен для коммунистов, социалистов, преступников и т.п.

Затем появились "Треблинка", "Вестерборк", "Освенцим" и т.д. В последнем людям делали татуировку с номером, чтобы легче было вести документы об смертности.

Одним из мест массовых убийств стал Бабий Яр в Киеве. В течение двух суток нацисты расстреляли около 33 000 евреев. За два года количество погибших в Яру доходит до 100 000 человек.

Расстрел в Бабьем Яру (фото: apostrophe.ua)

Военнопленные закапывают тела убитых в Бабьем Яру (фото: armyinform.com.ua)

Через год после этого началось освобождение лагерей. Несмотря на это, нацисты не покидали своих планов, поэтому перед приходом Красной Армии в лагерь Равенсбрюк они отправили 20 000 женщин на "марш смерти".

Во время такого "марша" заключенные должны одолеть сотни тысяч километров с ограниченными запасами воды и еды. Многие умирают по дороге.

Число жертв Холокоста

По информации Института национальной памяти, в годы Второй мировой войны жертвами нацистских властей стали 6 000 000 евреев. Из них 1 500 000 были из Украины. В это число также входит около 1,5 миллиона детей.

Многие ужасы происходили на глазах людей других национальностей, однако они ничего не могли сделать, чтобы не потерять собственную жизнь.

После Второй мировой войны США, Великобритания, СССР и Франция создали Международный военный трибунал. В ноябре 1945 года живые чиновники Третьего рейха предстали перед судом в Нюрнберге. Многие были приговорены к смертной казни.

Нюрнбергский трибунал (фото: armyinform.com.ua)

Чествование памяти

27 января по всему миру проходит флешмоб в социальных сетях с хештегом We Remember, что означает "Мы помним".

Кроме того, люди могут возлагать цветы к мемориалам памяти и проводить минуту молчания.

Инсталляция в Бабьем Яру в 2020 году (фото: kyivcity.gov.ua)