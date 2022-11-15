Голодував та жив у підвалі: 6-річний хлопчик, який втратив батьків у Маріуполі, знайшов нову родину

Що відомо про опікунів дитини

До війни подружжя з Києва мріяли про усиновлення дитини. Вони активно працювали, щоб розширити житлову площу, а потім зайнятися цим питанням.

"Ми чекали, щоб заробити більше грошей, мати кращу машину, купити будинок і побудувати щось, щоб спочатку дати нашим дітям. Але коли почалася війна, ми подумали, чому б не усиновити дитину зараз і не досягти цього разом, як сім’я", - розповідає Володимир.

Того дня Володимир та Марія, які проживали на сході України, опублікували звернення у соцмережах.

"Ми хочемо усиновити будь-якого хлопчика чи дівчинку, будь-яку новонароджену дитину", - написали вони в Instagram.

Також подружжя облаштувало дві вільні кімнати для дитини. Однак, через війну родина втратила і житло, і роботу, тож переїхала зі сходу до Києва.

За кілька тижнів на повідомлення відреагував волонтер, який допомагав евакуйовувати людей з Маріуполя. Серед тих, хто вижив і кого вдалося вивезти з міста, був 6-річний Ілля Костушевич.

Як загинули батьки хлопчика

У Маріуполі мати хлопчика потрапила під артилерійський обстріл, коли вийшла з дому, щоб знайти їжу для своєї родини. Не знаючи про долю своєї дружини, батько Іллі пішов шукати її наступного дня, але також потрапив під обстріл.

Після цього маленького Іллю забрали сусіди і він тижнями ховався в холодному темному підвалі з чужими людьми.

"Він так зголоднів, що почав їсти свої іграшки. Чоловіки розпивали алкоголь, а діти тих сусідів знущалися з нього. Він голодував і мерз", - розповіла Марія.

Хлопчика взяли у родину, але Марії та Володимиру довелося пройти складний чотиримісячний процес, щоб стати законними опікунами Іллі, який включав розмови з терапевтами, численні візити до лікаря, поліцейські перевірки та державний обшук, щоб переконатися, що у хлопчика немає інших родичів.

Зараз Марія та Володимир є законними опікунами Іллі. Вони планують офіційно усиновити його якомога швидше, але зараз в Україні призупинено ці всі процеси через воєнний стан.

Однак, Іллі все ще важко переносити темряву, коли в столиці вимикають електроенергію, через атаки Росії на енергомережу. Хлопчику здається, що він ніби знову в Маріуполі, де все в темряві.

Коли він грав із парою у вітальні, освітленій свічками під час одного з відключень електроенергії, він підняв очі й сказав: "Я більше не боюся темряви. Я знаю, що світло знову ввімкнеться".