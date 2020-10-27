Були голодні і просили допомоги: в Івано-Франківську мати замкнула дітей у квартирі і зникла

На Прикарпатті мати замкнула дітей в квартирі і зникла (фото: РБК-Україна)

Жінки, яка покинула дітей, не було вдома кілька днів

В Івано-Франківську двох неповнолітніх дітей самих у квартирі залишила власна матір на тривалий час, а сама пішла з дому. 6-річного хлопчика і 3-річну дівчинку, які були голодними і кликали з вікна на допомогу перехожих, помітили містяни і викликали правоохоронців.

Як йдеться у повідомленні патрульної поліції Івано-Франківська, крики голодних дітей напередодні почула небайдужа жінка. Вона і повідомила про інцидент на вулиці Миколайчука.

Правоохоронці приїхали на місце, але не могли потрапити до зачиненої квартири, а тому викликали рятувальників. Разом вони увійшли до помешкання.

Тоді братик і розповів, що живе з молодшою сестрою і з матір’ю. У бесіді теж виявилося, що жінка декілька днів тому пішла з дому, а малеча увесь цей час сиділа голодною і нічого не їла.

Мати залишила самих дітей в Івано-Франківську (фото: patrol.police.gov.ua)

Патрульні намагалися додзвонитися до горе-матері, але вона слухавку не підняла й додому не повернулася. Дітей відвезли до лікарні і нині за ними спостерігають медики.

Крім того, зазначається, що ювенальну превенцію і службу в справах дітей поінформували про інцидент.

Нагадаємо, раніше у Києві молода жінка залишила свою трирічну доньку у знайомих і втекла. Поліції вдалося розшукати бабусю дитини, але і вона відмовилася від дівчинки.

Також ми розповідали, що в місті Могилів-Подільський мати кинула на два тижні своїх чотирьох дітей і зникла. Малюки були голодними і переляканими.