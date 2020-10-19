В Киеве женщина оставила дочку у знакомых и сбежала: полиция разыскивает горе-мать

В Киеве женщина бросила дочь у знакомых и сбежала (Коллаж РБК-Украина)

Молодая женщина выпивала вместе со знакомыми алкоголь, а потом оставила им дочь и исчезла

В Киеве молодая женщина оставила свою трехлетнюю дочку у знакомых и сбежала. Полиции удалось разыскать бабушку ребенка, но и она от девочки отказалась.

Инцидент произошел на улице Большая Васильковская. В полицию позвонили жители дома и сообщили, что молодая женщина оставила трехлетнего ребенка со знакомым и исчезла в неизвестном направлении.

Было установлено, что женщина распивала со знакомыми алкогольные напитки перед своим побегом и есть данные, что она часто злоупотребляет алкоголем. После распития алкоголя 19-летняя женщина просто оставила свою трехлетнюю дочку со знакомыми и ушла. Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции города Киева.

Сотрудники правоохранительных органов разыскали бабушку ребенка, но та категорически отказалась забрать девочку к себе. Малышку временно поместили в больницу.

"Нам удалось установить данные женщины – это 19-летняя местная жительница, которая, по словам знакомых, злоупотребляет алкогольными напитками. Мы связались с бабушкой ребенка, но она категорически отказалась принять внучку. Мы приняли решение немедленно изъять ребенка и временно поместить ее в больницу", - сообщил начальник сектора ювенальной превенции Печерского управления полиции Владимир Демьяненко.

На данный момент проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения 19-летней матери ребенка. Она будет привлечена к ответственности по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф или вынесение предупреждения.

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