ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У голливудского актера подозревают наличие коронавируса: все подробности

STYLERПерсоны    01.03.2020 - 17:24
У голливудского актера подозревают наличие коронавируса: все подробности
Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Актер Том Круз был помещен на карантин в лучший отель Венеции

Знаменитый актер Том Круз находится на карантине из-за подозрения в заражении опасным китайским коронавирусом. Сообщается, что такие подозрения – часть необходимых мер, так как актер и все члены творческой команды, которые работали над будущей лентой серии "Миссия невыполнима", находятся в Италии.

Напомним, что вспышка коронавируса в Италии, по данным разных источников, связана с ежегодным венецианским карнавалом, на который съехались туристы из Китая. Именно из Венеции коронавирус "поехал" в другие регионы Италии, а оттуда – в другие европейские страны.

Из-за пребывания в эпицентре распространения коронавируса американского голливудского актера Тома Круза и съемочную команду отправили на карантин в лучший отель Венеции. Об этом сообщает BBC Украина.

У голливудского актера подозревают наличие коронавируса: все подробности

Том Круз (фото: instagram.com/tomcruise)

Карантинный режим продлится до марта. Том Круз приехал в Венецию более недели назад для участия в нескольких сценах – в частности на гондоле и на фоне известных достопримечательностей. Впрочем, из-за вспышки коронавируса в Италии съемки фильма пришлось приостановить, а всех звезд – изолировать. Согласно предварительной информации, никто из членов съемочной команды не инфицирован.

Напомним, количество смертей от коронавируса в субботу 29 февраля возросло до 2932 человек. Количество заразившихся коронавирусом возросло до 85 182.

Также мы писали, что десять миллиардеров потеряли более 80 млрд долларов из-за коронавируса.

В Армении зафиксировали первый случай коронавируса в стране В Италии коронавирусом заболели больше тысячи человек
Новости Украины актерКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь