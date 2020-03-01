У голлівудського актора підозрюють наявність коронавіруса: усі подробиці

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Актор Том Круз був поміщений на карантин у кращий готель Венеції

Знаменитий актор Том Круз знаходиться на карантині через підозру зараження небезпечним китайським коронавірусом. Повідомляється, що такі підозри – частина запобіжних заходів, через те, що актор і всі члени творчої команди, які працювали над майбутньою стрічкою серії "Місія нездійсненна", перебувають в Італії.

Нагадаємо, що спалах коронавіруса в Італії, за даними різних джерел, пов'язаний з щорічним венеціанським карнавалом, на який з'їхалися туристи з Китаю. Саме з Венеції коронавірус "поїхав" в інші регіони Італії, а звідти – в інші європейські країни.

Через перебування в епіцентрі поширення коронавіруса американського голлівудського актора Тома Круза і знімальну команду відправили на карантин у найкращий готель Венеції. Про це повідомляє BBC Україна.

Том Круз (фото: instagram.com/tomcruise)

Карантинний режим триватиме до березня. Том Круз приїхав у Венецію понад тиждень тому для участі в кількох сценах, зокрема на гондолі й на тлі відомих пам'яток. Втім, через спалах коронавіруса в Італії зйомки фільму довелося призупинити, а всіх зірок – ізолювати. Згідно з попередньою інформацією, ніхто з членів знімальної команди не інфікований.

Нагадаємо, кількість смертей від коронавіруса у суботу 29 лютого зросла до 2932 людина. Кількість заражених коронавірусом зросла до 85 182.

Також ми писали, що десять мільярдерів втратили понад 80 млрд доларів через коронавірус.