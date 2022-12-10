Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм приїхав до України: що відомо про візит

Голлівудського актора Жана-Клода Ван Дамма помітили у лікарні на заході України. Мета візиту невідома, проте стало відомо, що він навідався через погане самопочуття.
Фото із голлівудською зіркою опублікував закарпатський лікар Михайло Єршов у Facebook.
Як йдеться в сюжеті ТСН, 62-річний американський актор приїхав до однієї з ужгородських приватних клінік.
Однак, про деталі візиту медики розповідати відмовилися. За їхніми словами, сам актор заборонив їм розголошувати будь-які подробиці.
Зокрема, подальший маршрут голлівудської зірки - наразі невідомий.
Жан-Клод Ван Дамм приїхав в Україну (facebook.com/mikle.yershov)
Додамо, що Жан-Клод Ван Дамм є батьком трьох дітей: сина Крістофера та дочки Б'янки від дружини Гледіс Португез. Також він має сина Ніколаса від шлюбу з Дарсі Ляп'єр.
Жан-Клод Ван Дамм приїхав до України (instagram.com/jcvd)
Раніше ми повідомляли, що Ван Дамм подарував українській коханці розкішний Mercedes за 3,3 млн грн.
Також ми писали, що голівудська зірка Лієв Шрайбер вдруге приїжав до України під час війни.