Голлівудські зірки Аліса Міллано і Гіларі Свенк потужно підтримали Україну (відео)

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Акторки записали відеозвернення, у якому висловили підтримку українцям в один із найважчих етапів історії держави.

"Вже понад два роки Україна страждає від жорстокого та несправедливого російського вторгнення. Мир і безпека для українців мають настати, і ми повинні допомогти їм досягти цього. Я підтримую народ України та закликаю всіх робити те саме", - зазначила Гіларі Свенк.

"Україна потребує нашої підтримки більше, ніж будь-коли. Повномасштабна війна в Україні - нелюдяна, підла та варварська. Вона має закінчитися справедливим миром і перемогою України. Українці, знайте: я буду з Україною і підтримуватиму вас на цьому шляху", - сказала Алісса Мілано.

Про UNITED24

Ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України.

За 21 місяць роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 647 000 000 доларів.

Серед амбасадорів UNITED24 - співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл, Марк Стронг, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник, Іванна Сахно, Алісса Мілано та Гіларі Свенк, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус.

Також амбасадорами є астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, шеф-кухар Хосе Андрес, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.