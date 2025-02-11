Голлівудські примхи: 5 акторів, яким відмовили у ролі через безглузді причини

У Голлівуді актори нерідко втрачають ролі через конкуренцію, невідповідний графік чи творчі розбіжності. Але інколи причини відмови бувають настільки безглуздими, що викликають лише здивування. Чи могли ви уявити, що зірку не візьмуть у фільм через навіть надто гарний вигляд або її колишнього партнера?

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять випадків, коли актори втратили ролі через абсолютно абсурдні причини.

Мішель Пфайффер

Спочатку на роль Вікі Вейл у "Бетмені" 1989 року затвердили Шон Янг, але вона вибула через травму, отриману під час тренувань з верхової їзди. Продюсери розглядали кандидатуру Мішель Пфайффер, проте з цим категорично не погоджувався Майкл Кітон, який виконував роль Бетмена. Мішель Пфайффер (кадр з фільму "Маестро брехні)

Раніше вони були у стосунках, і на момент зйомок актор намагався відновити шлюб із колишньою дружиною, тому не хотів працювати пліч-о-пліч з Пфайффер. Майкл Кітон (кадр з фільму "Засновник")

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс відмовили у ролі в мюзиклі "Аспекти кохання" через, здавалося б, абсурдну причину - її назвали "занадто дорослою та симпатичною". На той момент акторці було всього 19 років. Коли режисер висловив це зауваження, вона запевнила, що зможе змінитися й відповідати будь-якому образу, який він уявляє. Проте це не вплинуло на його рішення. Кетрін Зета-Джонс (кадр з фільму "Хресна мати кокаїну")

Кріс Пайн

Крісу Пайну відмовили у ролі в серіалі, попри його успішне прослуховування, лише через проблеми зі шкірою. Кріс Пайн (кадр з фільму "Будь-якою ціною")

"Він був чудовим на пробах, але, на жаль, у той час мав серйозні висипання. Мені було важко ухвалювати таке рішення, адже я сам у дитинстві страждав від акне", - зізнався кастинг-директор підліткового шоу "Самотні серця".

Різ Візерспун

Різ Візерспун неодноразово втрачала ролі, бо вважалася "занадто розумною" для образу юної героїні. Після виходу фільму "Вискочка" продюсерам було важко відокремити акторку від її розумної та амбітної персонажки, що призвело до відмов. Різ Візерспун (кадр з серіалу "Ранкове шоу")

"Якось перед зустріччю з одним із керівників мій агент порадив мені вдягнути більш жіночне вбрання. По суті, вони хотіли, щоб я прикидалася дурненькою. Я цього ніколи не забуду", - згадувала Візерспун.

Ендрю Гарфілд

Ендрю Гарфілда позбавили ролі Людини-павука після того, як він пропустив прес-конференцію в Бразилії через труднощі з адаптацією до зміни часових поясів. Хоча його версія супергероя не стала найпопулярнішою, саме його несподіваний вихід із франшизи запам’ятався багатьом. Ендрю Гарфілд (кадр з фільму "Соціальна мережа")