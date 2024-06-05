Голлівудські локони без плойки: 5 простих способів накрутити волосся самостійно

Плойки можуть пошкодити стан волосся. Існують способи, які допоможуть накрутити волосся просто та без жодного нагрівання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
На довгому і середньої довжини волоссі можна зробити кучері з кісок. Це дуже просто. Заплітати рекомендується злегка вологе волосся після миття.
Варто пам'ятати, чим тонші косички, тим дрібнішими будуть кучері. Залиште коси на ніч і розплетіть їх вранці.
Якщо ви хочете отримати гарну накрутку, є простий спосіб зробити це без плойки.
Можна використати спеціальні "стрічки" для завивки без нагрівання. Вони легкі, не поролонові, тому з ними легко спати. Стрічка має бути виготовлена зі 100% шовку.
На короткому волоссі локони можна зробити за допомогою безлічі тонких гумок для волосся.
Невеликі пасма вологого волосся закрутіть в щільні джгути, потім накрутіть кілька разів навколо своєї осі і закріпіть такі "дульки" гумками.
Після цього бажано скропити волосся лаком. Походіть так кілька годин, потім розпустіть волосся.
Такий прийом усім відомий вже давно. За допомогою клаптиків тканини можна отримати гарні і охайні кучері.
Щоб накрутити волосся, потрібно дотримуватись таких порад:
В кінці зафіксуйте кучері професійним лаком для волосся.
Щоб накрутити волосся заколками-неведимками, потрібно дотримуватись таких рекомендацій:
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