Голлівудські локони без плойки: 5 простих способів накрутити волосся самостійно

Косички

На довгому і середньої довжини волоссі можна зробити кучері з кісок. Це дуже просто. Заплітати рекомендується злегка вологе волосся після миття.

Варто пам'ятати, чим тонші косички, тим дрібнішими будуть кучері. Залиште коси на ніч і розплетіть їх вранці.

Використовуйте без нагрівальні бігуді

Якщо ви хочете отримати гарну накрутку, є простий спосіб зробити це без плойки.

Можна використати спеціальні "стрічки" для завивки без нагрівання. Вони легкі, не поролонові, тому з ними легко спати. Стрічка має бути виготовлена ​​зі 100% шовку.

Гумки для волосся

На короткому волоссі локони можна зробити за допомогою безлічі тонких гумок для волосся.

Невеликі пасма вологого волосся закрутіть в щільні джгути, потім накрутіть кілька разів навколо своєї осі і закріпіть такі "дульки" гумками.

Після цього бажано скропити волосся лаком. Походіть так кілька годин, потім розпустіть волосся.

Клаптики

Такий прийом усім відомий вже давно. За допомогою клаптиків тканини можна отримати гарні і охайні кучері.

Щоб накрутити волосся, потрібно дотримуватись таких порад:

розчешіть волосся та розподіліть на частини

пряди намотайте на клаптики тканини

в кінці їх потрібно закріпити одинарним вузлом

ідентичні дії повторюються з залишеними волоссям

вранці клаптики можна розв’язувати, потрібно починати знизу і рухатися вгору

В кінці зафіксуйте кучері професійним лаком для волосся.

Невидимки

Щоб накрутити волосся заколками-неведимками, потрібно дотримуватись таких рекомендацій: