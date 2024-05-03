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5 омолоджуючих зачісок для старших жінок з коротким волоссям на прикладі зірок Голлівуду

П'ятниця 03 травня 2024 16:15
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5 омолоджуючих зачісок для старших жінок з коротким волоссям на прикладі зірок Голлівуду Які стрижки носять жінки після 60 років (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Стрижка здатна як омолодити, так і додати зайвого віку. Саме тому старшим жінкам варто обирати виграшні варіанти, які підкреслять їхню красу та вдало приховають усе зайве.

Які короткі стрижки підійдуть жінкам після 50 та 60 років, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Каре з гривкою та каскадом

Зірка серіалу "Секс і місто" Кім Кетрол, яка зіграла легендарну Саманту, точно знає, яка стрижка підійде жінкам у віці. Акторка ніби й не старішає, адже стежить за собою та вдало доповнила образ цікавою стрижкою.

Каре с каскадом додає об'єму волоссю та легкості обличчю, а подовжена гривка вдало приховує вікові зморшки.

5 омолоджуючих зачісок для старших жінок з коротким волоссям на прикладі зірок Голлівуду

Стильна стрижка для жінок після 40 років (фото: instagram.com/kimcattrall)

Піксі з асиметричною довжиною

Акторка Шарліз Терон на власному прикладі показала, що коротке волосся можна підстригти так, аби разом із довжиною "прибрати" і декілька років.

Асиметричне піксі з акцентом на скроні візуально подовжить обличчя, а зачіс на одну сторону додасть грайливості. До того ж цю зачіску легко вкладати щодня.
5 омолоджуючих зачісок для старших жінок з коротким волоссям на прикладі зірок Голлівуду

Як підстригтися жінці після 50 років (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Асиметричний подовжений боб

А цю зачіску вже багато років носить Різ Візерспун. Зірка любить світле волосся, а у поєднані з асиметричним бобом воно дуже помітно освіжає колір обличчя.

Така стрижка підійде жінкам, які бояться занадто коротких стрижок, але не хочуть носити зачіски, з якими волосся доведеться постійно збирати у хвостик. Достатньо заправити передні пасма за вухо і ви вже стильна й ефектна пані.

5 омолоджуючих зачісок для старших жінок з коротким волоссям на прикладі зірок Голлівуду

Яка стрижка омолоджує (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Ділове" піксі з хвилястими пасмами

Кріс Дженнер не дарма називають іконою моди для панянок після 50-60 років. "Мама-продюсер" точно знає, яка зачіска підійде жінкам у віці.

Стильне піксі з чубчиком та хвилястими пасмами помітно освіжить ваш образ. До того ж така стрижка не потребує особливих навичок, ви зможете вкладати її пінкою та феном.

5 омолоджуючих зачісок для старших жінок з коротким волоссям на прикладі зірок ГоллівудуКоротка стрижка для жінок після 45 (фото: instagram.com/krisjenner)

Твіггі

Звісно, без цієї стрижки у підбірці найстильніших варіантів зачісок для жінок у віці не обійтися. Актриса Ніколь Кідман постійно експериментує з волоссям, але таке твіггі точно їй пасує.

Зірка показала, що коротке волосся можна оригінально вкласти. До того ж "рваний" чубчик вдало приховає мімічні зморшки на лобі та додасть легкості погляду.

Все дело в прическе: 54-летняя Николь Кидман восхитила сеть молодым внешним видом

Модна стрижка для жінки після 60 (фото: instagram.com/nicolekidman)

Нагадаємо, днями ми вже розповідали, що Даша Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді.

Окрім цього, нещодавно було названо 12 найстильніших сонцезахисних окулярів, які перетворять вас на зірку.

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