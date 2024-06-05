Голливудские локоны без плойки: 5 простых способов накрутить волосы самостоятельно

Косички

На длинных и средней длине волосах можно сделать кудри из косичек. Это очень просто. Заплетать рекомендуется слегка влажные волосы после мытья.

Следует помнить, чем тоньше косички, тем мельче будут кудри. Оставьте косы на ночь и расплетите их утром.

Используйте без нагревательные бигуди

Если вы хотите получить хорошую накрутку, есть простой способ сделать это без плойки.

Можно использовать специальные "ленты" для завивки без нагрева. Они легкие, не поролоновые, потому с ними легко спать. Лента должна быть изготовлена ​​из 100% шелка.

Резинки для волос

На коротких волосах локоны можно сделать с помощью множества тонких резинок для волос.

Небольшие пряди влажных волос закрутите в плотные жгуты, затем накрутите несколько раз вокруг своей оси и закрепите такие "дульки" резинками.

После этого желательно сбрызнуть волосы лаком. Походите так несколько часов, затем распустите волосы.

Лоскуты

Такой прием всем известен уже давно. С помощью лоскутов ткани можно получить красивые и опрятные кудри.

Чтобы накрутить волосы, нужно следовать следующим советам:

расчешите волосы и распределите на части

пряди намотайте на клочки ткани

в конце их нужно закрепить одинарным узлом

идентичные действия повторяются с оставленными волосами

утром их можно развязать, нужно начинать снизу и двигаться вверх

В конце зафиксируйте кудри профессиональным лаком для волос.

Невидимки

Чтобы накрутить волосы заколками-неведимками, нужно придерживаться следующих рекомендаций: