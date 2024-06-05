Голливудские локоны без плойки: 5 простых способов накрутить волосы самостоятельно

Плойки могут повредить стан волос. Существуют способы, которые помогут накрутить волосы просто и без нагрева.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
На длинных и средней длине волосах можно сделать кудри из косичек. Это очень просто. Заплетать рекомендуется слегка влажные волосы после мытья.
Следует помнить, чем тоньше косички, тем мельче будут кудри. Оставьте косы на ночь и расплетите их утром.
Если вы хотите получить хорошую накрутку, есть простой способ сделать это без плойки.
Можно использовать специальные "ленты" для завивки без нагрева. Они легкие, не поролоновые, потому с ними легко спать. Лента должна быть изготовлена из 100% шелка.
На коротких волосах локоны можно сделать с помощью множества тонких резинок для волос.
Небольшие пряди влажных волос закрутите в плотные жгуты, затем накрутите несколько раз вокруг своей оси и закрепите такие "дульки" резинками.
После этого желательно сбрызнуть волосы лаком. Походите так несколько часов, затем распустите волосы.
Такой прием всем известен уже давно. С помощью лоскутов ткани можно получить красивые и опрятные кудри.
Чтобы накрутить волосы, нужно следовать следующим советам:
В конце зафиксируйте кудри профессиональным лаком для волос.
Чтобы накрутить волосы заколками-неведимками, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Ранее мы сообщали о 5 омолаживающих прическах для старших женщин с короткими волосами на примере звезд Голливуда.
Также мы писали, какие прически делали украинки в древности и как ухаживали за волосами.