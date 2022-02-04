Голливудская улыбка, как у звезд: какие домашние средства помогут отбелить зубы

В древнем Египте зубы отбеливали с помощью меленой пемзы и винного уксуса. И белоснежная улыбка была показателем статуса.

А знаменитый французский хирург Ги де Шолиак предлагал в XIV столетии смешивать для отбеливания зубов мед, паленую соль и уксус.

Сейчас такую процедуру можно провести с более простыми средствами. Эксперты предлагают приготовить смесь самостоятельно.

Самая простая смесь для отбеливания зубов – порошок с активированным углем.

Такой черный порошок помогает зубам стать белыми благодаря процессу абсорбции. Частицы таких таблеток состоят из костяного и ископаемого угля, оливковых косточек и скорлупы кокоса.

Смесь этих компонентов при сильном нагревании меняет внутреннюю структуру, становится более пористой, чем обычный древесный уголь.

Как сообщают исследователи, порошок активированного угля эффективно поглощает зубной налет и другие вещества, которые дают желтизну. И поэтому, визуально зубы станут намного белее.

Еще один способ отбелить зубы – кокосовое масло. Эксперты считают, что достаточно 20 минут подержать во рту ложку кокосового масла и зубы станут намного белее.

Масло проникает в налет и способствует очищению и отбеливанию зубов. Также масло может очищать десны от бактерий и способствовать здоровью полости рта.

Некоторые специалисты Аюрведы рекомендуют сочетать кокосовое масло и угольный порошок – этот вариант более эффективен.

Можно использовать и обычную пищевую соду. Она не отбеливает эмаль, но очищает зубы от зубного налета и пятен.