Голливудская улыбка, как у звезд: какие домашние средства помогут отбелить зубы

Голливудские звезды поражают своими белоснежными улыбками, и о такой белизне зубов мечтают многие. Но даже процедуры отбеливания у стоматологов не всегда дают нужный эффект, да и стоит эта процедура не очень дешево.
Добиться красивого белого оттенка зубов можно и в домашних условиях. Какие средства в этом помогут, рассказали в Vogue.
В древнем Египте зубы отбеливали с помощью меленой пемзы и винного уксуса. И белоснежная улыбка была показателем статуса.
А знаменитый французский хирург Ги де Шолиак предлагал в XIV столетии смешивать для отбеливания зубов мед, паленую соль и уксус.
Сейчас такую процедуру можно провести с более простыми средствами. Эксперты предлагают приготовить смесь самостоятельно.
Самая простая смесь для отбеливания зубов – порошок с активированным углем.
Такой черный порошок помогает зубам стать белыми благодаря процессу абсорбции. Частицы таких таблеток состоят из костяного и ископаемого угля, оливковых косточек и скорлупы кокоса.
Смесь этих компонентов при сильном нагревании меняет внутреннюю структуру, становится более пористой, чем обычный древесный уголь.
Как сообщают исследователи, порошок активированного угля эффективно поглощает зубной налет и другие вещества, которые дают желтизну. И поэтому, визуально зубы станут намного белее.
Еще один способ отбелить зубы – кокосовое масло. Эксперты считают, что достаточно 20 минут подержать во рту ложку кокосового масла и зубы станут намного белее.
Масло проникает в налет и способствует очищению и отбеливанию зубов. Также масло может очищать десны от бактерий и способствовать здоровью полости рта.
Некоторые специалисты Аюрведы рекомендуют сочетать кокосовое масло и угольный порошок – этот вариант более эффективен.
Можно использовать и обычную пищевую соду. Она не отбеливает эмаль, но очищает зубы от зубного налета и пятен.
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