Голлівудська посмішка, як у зірок: які домашні засоби допоможуть відбілити зуби

У стародавньому Єгипті зуби вибілювали за допомогою меленої пемзи та винного оцту. І білосніжна посмішка була показником статусу.

А знаменитий французький хірург Гі де Шоліак пропонував в XIV столітті змішувати для відбілювання зубів мед, палену сіль і оцет.

Зараз таку процедуру можна провести з більш простими засобами. Експерти пропонують приготувати суміш самостійно.

Найпростіша суміш для відбілювання зубів - порошок з активованим вугіллям.

Такий чорний порошок допомагає зубам стати білими завдяки процесу абсорбції. Частинки таких таблеток складаються з кістяного і викопного вугілля, оливкових кісточок і шкаралупи кокоса.

Суміш цих компонентів при сильному нагріванні змінює внутрішню структуру, стає більш пористою, ніж звичайний деревне вугілля.

Як повідомляють дослідники, порошок активованого вугілля ефективно поглинає зубний наліт і інші речовини, які дають жовтизну. І тому, візуально зуби стануть набагато білішими.

Ще один спосіб відбілити зуби - кокосове масло. Експерти вважають, що достатньо 20 хвилин потримати в роті ложку кокосового масла і зуби стануть набагато білішими.

Масло проникає в наліт і сприяє очищенню і відбілюванню зубів. Також масло може очищати ясна від бактерій і сприяти здоров'ю порожнини рота.

Деякі фахівці з Аюрведи рекомендують поєднувати кокосове масло і вугільний порошок – цей варіант більш ефективний.

Можна використовувати й звичайну харчову соду. Вона не відбілює емаль, але очищає зуби від зубного нальоту і плям.