Годзя на ребрах: як приготувати унікальну страву подільської кухні

Що вам знадобиться:

Свинячі ребра - 600 г

Квасоля - 1 склянка

Картопля - 300 г

Цибуля жовта - 250 г

Морква - 300 г

Капуста білоголова - 300 г

Огірки солоні - 100 г

Корінь селери - 20 г

Корінь пастернаку - 20 г

Олія - 50 г

Масло вершкове - 5 г

Сушений кмин - до свого смаку

Майоран - до свого смаку

Часник сушений - до свого смаку

Лавровий лист - 2 шт.

Петрушка, гілочка

Сіль, перець чорний мелений

Як готувати годзю на ребрах

Квасолю потрібно замочити, а потім відварити з цибулиною, морквиною, селерою та пастернаком. В кінці цибулю та коренеплоди прибрати, відвар трошки посолити.

У казан або велику каструлю викласти шарами обсмажені без солі ребра, квасолю з половиною відвару, нарізану кубиком картоплю - й тушкувати до готовності картоплі.

Викласти шар нарізаної кубиком та обсмаженої моркви, шар нарізаної та обсмаженої на олії та маслі цибулі, нарізані кубиком солені огірки, нашинковану капусту.

Додати відвар з квасолі, лаврові листочки, чорний перець, часник, майоран, кмин. Накрити кришкою та поставити на 30 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

Подавати потрібно в глибокій тарілці, перевернувши так, щоб ребра були зверху.

А ось ще один рецепт годзя: