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Годзя на ребрах: как приготовить уникальное блюдо подольской кухни

Как приготовить годзя на ребрах (Скриншот)
Автор: Анна Шиканова

Годзя или годь - традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят на Подолье с XVIII века. Это обильное и густое блюдо, которое варится на мясных ребрах. Секретными компонентами являются квашеные огурцы, которые дают блюду характерную легкую кислинку, и тмин и майоран, которые делают ее ароматной. Аутентичная годзя должна быть приготовлена в печи, где она будет медленно томиться с вечера и до утра. Подольские хозяйки говорят, что лучше всего годзя на вкус на второй день.

Как приготовить на годзю ребрах от исследовательницы кухни Подолья Елены Павловой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

  • Свиные ребра - 600 г
  • Фасоль - 1 стакан
  • Картофель - 300 г
  • Лук желтый - 250 г
  • Морковь - 300 г
  • Капуста белокочанная - 300 г
  • Огурцы соленые - 100 г
  • Корень сельдерея - 20 г
  • Корень пастернака - 20 г
  • Масло растительное - 50 г
  • Масло сливочное - 5 г
  • Сушеный тмин - по своему вкусу
  • Майоран - по своему вкусу
  • Чеснок сушеный - по своему вкусу
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Петрушка, веточка
  • Соль, перец черный молотый

Как готовить годзю на ребрах

Фасоль нужно замочить, а затем отварить с луковицей, морковкой, сельдереем и пастернаком. В конце лук и корнеплоды убрать, отвар немного посолить.

В котел или большую кастрюлю выложить слоями обжаренные без соли ребра, фасоль с половиной отвара, нарезанный кубиком картофель - и тушить до готовности картофеля.

Выложить слой нарезанного кубиком и обжаренной моркови, слой нарезанного и обжаренного на растительном масле и масле лука, нарезанные кубиком соленые огурцы, нашинкованную капусту.

Добавить отвар из фасоли, лавровые листики, черный перец, чеснок, майоран, тмин. Накрыть крышкой и поставить на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Подавать нужно в глубокой тарелке, перевернув так, чтобы ребра были сверху.

А вот еще один рецепт годзя:

 

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РецептыПриготовлениеУкраинская кухня