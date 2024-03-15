Годзя на ребрах: как приготовить уникальное блюдо подольской кухни

Годзя или годь - традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят на Подолье с XVIII века. Это обильное и густое блюдо, которое варится на мясных ребрах. Секретными компонентами являются квашеные огурцы, которые дают блюду характерную легкую кислинку, и тмин и майоран, которые делают ее ароматной. Аутентичная годзя должна быть приготовлена в печи, где она будет медленно томиться с вечера и до утра. Подольские хозяйки говорят, что лучше всего годзя на вкус на второй день.
Как приготовить на годзю ребрах от исследовательницы кухни Подолья Елены Павловой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Фасоль нужно замочить, а затем отварить с луковицей, морковкой, сельдереем и пастернаком. В конце лук и корнеплоды убрать, отвар немного посолить.
В котел или большую кастрюлю выложить слоями обжаренные без соли ребра, фасоль с половиной отвара, нарезанный кубиком картофель - и тушить до готовности картофеля.
Выложить слой нарезанного кубиком и обжаренной моркови, слой нарезанного и обжаренного на растительном масле и масле лука, нарезанные кубиком соленые огурцы, нашинкованную капусту.
Добавить отвар из фасоли, лавровые листики, черный перец, чеснок, майоран, тмин. Накрыть крышкой и поставить на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
Подавать нужно в глубокой тарелке, перевернув так, чтобы ребра были сверху.
А вот еще один рецепт годзя:
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