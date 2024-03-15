Годзя на ребрах: как приготовить уникальное блюдо подольской кухни

Что вам понадобится:

Свиные ребра - 600 г

Фасоль - 1 стакан

Картофель - 300 г

Лук желтый - 250 г

Морковь - 300 г

Капуста белокочанная - 300 г

Огурцы соленые - 100 г

Корень сельдерея - 20 г

Корень пастернака - 20 г

Масло растительное - 50 г

Масло сливочное - 5 г

Сушеный тмин - по своему вкусу

Майоран - по своему вкусу

Чеснок сушеный - по своему вкусу

Лавровый лист - 2 шт.

Петрушка, веточка

Соль, перец черный молотый

Как готовить годзю на ребрах

Фасоль нужно замочить, а затем отварить с луковицей, морковкой, сельдереем и пастернаком. В конце лук и корнеплоды убрать, отвар немного посолить.

В котел или большую кастрюлю выложить слоями обжаренные без соли ребра, фасоль с половиной отвара, нарезанный кубиком картофель - и тушить до готовности картофеля.

Выложить слой нарезанного кубиком и обжаренной моркови, слой нарезанного и обжаренного на растительном масле и масле лука, нарезанные кубиком соленые огурцы, нашинкованную капусту.

Добавить отвар из фасоли, лавровые листики, черный перец, чеснок, майоран, тмин. Накрыть крышкой и поставить на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Подавать нужно в глубокой тарелке, перевернув так, чтобы ребра были сверху.

А вот еще один рецепт годзя: