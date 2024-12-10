Годзя або годзь: рецепт старовинної української страви

Що потрібно для годзі

Для того, щоб приготувати годзю, знадобляться наступні інгредієнти:

вода - 3 л

масло - 50 г

рулька - 2 кг

капуста - 300 г

квасоля - 200 г

картопля - 5 шт.

помідори - 3 шт.

морква - 1 шт.

квашені огірки - 4 шт.

цибуля - 1 шт.

корінь петрушки - 2 шт.

духмяний перець - 3 шт.

гострий червоний перець - до смаку

сіль - до смаку

Як готувати годзь

Для того, щоб приготувати годзю, попередньо замочіть квасолю на 12 годин, щоб бобові добре розварилися в страві.

Попри те що годзь готують на рульці або ребрах, за бажанням це м'ясо можна замінити на вирізку або іншу частину. Приготування годзі на рульці починають з відварювання м'яса, попередньо розрізавши його на декілька частин.

Для того, щоб позбутися неприємного присмаку та аромату, першу воду з м'яса потрібно злити. Залийте рульку чистою водою, всипте замочену квасолю і продовжте варити, знімаючи піну.

Як варити годзю (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

В процесі варіння додайте духмяний перець та корінці петрушки. Також приготуйте засмажку для страви.

Для цього розігрійте на пательні масло. Цибулю почистьте, наріжте на кубики та обсмажте до легкого золотистого кольору.

Помийте та наріжте на скибки помідори, додайте їх до цибулі. Готуйте засмажку до розм'якшення помідорів, після чого перекладіть її в інший посуд - щоб не пересушити.

Як готувати овочеву засмажку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Картоплю потрібно почистити та нарізати на кубики середнього розміру. Капусту наріжте смужками, а солоні огірки - кубиками. Моркву почистьте і наріжте соломкою.

Коли квасоля буде майже готовою, додайте до страви картоплю, моркву та капусту. Проваріть годзь протягом 15 хвилин, час від часу помішуючи.

Після цього додайте овочеву засмажку та солоні огірки. Варіть годзь ще протягом 15 хвилин, а тоді подавайте до столу, за бажанням додавши сметану та подрібнену зелень.