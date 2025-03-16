"Годинник, труси - все забрали". Потап заговорив про розлучення з Каменських

Пара вже тривалий час не з’являлася разом на публіці, а за кордоном Потап виступає самостійно, без Насті.

Під час нещодавнього концерту в Маямі репер дозволив собі різкий жарт щодо можливого розлучення з Каменських.

Виступаючи на сцені, він заявив, що в разі розриву зі співачкою залишиться ні з чим. Також він видав, що уклав з нею шлюб в Америці.

"Я одружився з Настею Каменських в Америці. Тому мені пі***ц, якщо я з нею розлучуся. Так що ні**ена. Кілька друзів так розлучилися - годинник, труси, все забрали", - пожартував Олексій.

Проте є важливий нюанс. Насправді слова продюсера виявилися неправдивими - подружжя офіційно уклало шлюб в Україні.

Репер, схоже, хвилюється не стільки за майно, скільки за власну репутацію. За словами блогера Богдана Беспалова, у Каменських є серйозний компромат на свого чоловіка.

"Це означає, що Олексій не впевнений у контролі над ситуацією. Або Настя знайшла важелі впливу, або погрожує компроматом, якого дуже багато", - поділився Беспалов.

Під час свого виступу репер також привернув увагу публіки, поцілувавши одну з глядачок у залі. Цей момент зафіксувала на відео одна з глядачок.

Виконавець, своєю чергою, зробив репост кадрів в Instagram. Потап поцілував глядачку на своєму концерті (скріншот)

До слова, протягом понад двох років у мережі ходять чутки про розрив пари, а самому Потапу приписували стосунки з іншою жінкою.

Подейкували, що він зрадив Настю з її близькою подругою - дизайнеркою Анною Андрійчук, яка раніше була дружиною Позитива. Втім, жодного офіційного підтвердження цієї інформації так і не з’явилося.

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