UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ягода, фрукт чи плід? Ось як треба правильно говорити, щоб не було соромно

Як відрізнити фрукти від ягід (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Фруктами більшість з нас звикли називати яблука, банани, апельсини, та інші великі соковиті плоди, тоді як ягодами - малину, полуницю, черешню. Тобто маленьке - ягода, велике - фрукт. Тоді чому кавуни це насправді ягоди і чому нектарини та персики - фрукти, хоча вони такі самі, як вишні, тільки більші?

Пропонуємо в матеріалі Styler розібратися, як правильно говорити, щоб не помилятися.

Що таке фрукт і ягода?

Під фруктом ми зазвичай маємо на увазі соковитий плід дерева або куща, який можна вживати у їжу. Він зазвичай крупний і з'їсти його, цілком поклавши в рот, неможливо.

Тоді ягода - соковитий м'ясистий плід із великою кількістю насіння, різновид фрукта. Ростуть ягоди, як на деревах, кущах, так і "на землі".

Насправді ж такого поняття як "фрукт" в ботаніці не існує, а от ягода - існує.

Що говорить наука?

Виявляється, у ботаніці є термін "плід". Це - орган рослин, який утворюється із зав'язі квітки та містить насіння (або одну велику кісточку всередині), причому він може бути як їстівним, так і неїстівним.

Саме тому плоди - це огірки, і помідори, і дині, і персики, і черешня, і навіть горіхи. А от ягода в ботаніці - це різновид багатонасінного плоду.

У ботанічному сенсі до ягід належать і агрус, і смородина, і картопля (згадаймо ягоди на кущах картоплі), і спаржа, і банан, і ківі, і кавун, і навіть баклажан і помідор.

Цікаво, що і полуниця, і суниця, і шипшина в ботаніці вважаються "хибними ягодами", так як у розвитку плода бере участь не тільки зав'язь, а й квітколожа.

Тобто одна кісточка - фрукт, багато - ягода.

Виявляється, полуниця - "хибна ягода" (фото: freepik)

Як говорити в побуті

Якщо ви не збираєтеся захищати кандидатську з ботаніки, то в побуті ягодами можете сміливо називати те, що можна покласти в рот і з'їсти цілими.

Це і безпосередньо ягоди (такі як аґрус, смородина), і несправжні ягоди (суниця, полуниця, шипшина), і плоди-костянки (вишня, черешня).

А от вічне питання: кавун - ягода чи фрукт, можна вирішити так само. Якщо ви ботанік - тоді він ягода, а у всіх інших випадках можна сміливо говорити на нього "фрукт".

Кавун і фрукт і ягода водночас (фото: Getty Images)

Ключову роль тут грає саме розмір плода: ягоду людина може взяти всього двома пальцями (затиснувши між великим і вказівним), а те, що називається фруктом, береться всією рукою або як мінімум трьома пальцями (із застосуванням великого).

Ягоди їдять, насипаючи в рот відразу жменю або закладаючи по одній штучці цілком. Від фрукта ж відкушують по шматочку або розрізають ножем.

Раніше ми також писали, по чому в Києві малина, і звідки її везуть.

Крім того дізнайтеся, де купити дешеву полуницю.

Читайте РБК-Україна в Google News
наукафруктиягодиботаніка