Ягода, фрукт чи плід? Ось як треба правильно говорити, щоб не було соромно

Фруктами більшість з нас звикли називати яблука, банани, апельсини, та інші великі соковиті плоди, тоді як ягодами - малину, полуницю, черешню. Тобто маленьке - ягода, велике - фрукт. Тоді чому кавуни це насправді ягоди і чому нектарини та персики - фрукти, хоча вони такі самі, як вишні, тільки більші?
Пропонуємо в матеріалі Styler розібратися, як правильно говорити, щоб не помилятися.
Під фруктом ми зазвичай маємо на увазі соковитий плід дерева або куща, який можна вживати у їжу. Він зазвичай крупний і з'їсти його, цілком поклавши в рот, неможливо.
Тоді ягода - соковитий м'ясистий плід із великою кількістю насіння, різновид фрукта. Ростуть ягоди, як на деревах, кущах, так і "на землі".
Насправді ж такого поняття як "фрукт" в ботаніці не існує, а от ягода - існує.
Виявляється, у ботаніці є термін "плід". Це - орган рослин, який утворюється із зав'язі квітки та містить насіння (або одну велику кісточку всередині), причому він може бути як їстівним, так і неїстівним.
Саме тому плоди - це огірки, і помідори, і дині, і персики, і черешня, і навіть горіхи. А от ягода в ботаніці - це різновид багатонасінного плоду.
У ботанічному сенсі до ягід належать і агрус, і смородина, і картопля (згадаймо ягоди на кущах картоплі), і спаржа, і банан, і ківі, і кавун, і навіть баклажан і помідор.
Цікаво, що і полуниця, і суниця, і шипшина в ботаніці вважаються "хибними ягодами", так як у розвитку плода бере участь не тільки зав'язь, а й квітколожа.
Тобто одна кісточка - фрукт, багато - ягода.
Виявляється, полуниця - "хибна ягода" (фото: freepik)
Якщо ви не збираєтеся захищати кандидатську з ботаніки, то в побуті ягодами можете сміливо називати те, що можна покласти в рот і з'їсти цілими.
Це і безпосередньо ягоди (такі як аґрус, смородина), і несправжні ягоди (суниця, полуниця, шипшина), і плоди-костянки (вишня, черешня).
А от вічне питання: кавун - ягода чи фрукт, можна вирішити так само. Якщо ви ботанік - тоді він ягода, а у всіх інших випадках можна сміливо говорити на нього "фрукт".
Кавун і фрукт і ягода водночас (фото: Getty Images)
Ключову роль тут грає саме розмір плода: ягоду людина може взяти всього двома пальцями (затиснувши між великим і вказівним), а те, що називається фруктом, береться всією рукою або як мінімум трьома пальцями (із застосуванням великого).
Ягоди їдять, насипаючи в рот відразу жменю або закладаючи по одній штучці цілком. Від фрукта ж відкушують по шматочку або розрізають ножем.
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