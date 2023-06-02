Ягода, фрукт или плод? Вот как нужно правильно говорить, чтобы не было стыдно

Что такое фрукт и ягода?

Под фруктом мы обычно подразумеваем сочный плод дерева или куста, который можно употреблять в пищу. Он обычно крупный и съесть его, целиком положив в рот, невозможно.

Тогда ягода - сочный мясистый плод с большим количеством семян, разновидность фрукта. Растут ягоды, как на деревьях, кустах, так и "на земле".

На самом же деле такого понятия как "фрукт" в ботанике не существует, а вот ягода - существует.

Что говорит наука?

Оказывается, в ботанике есть термин "плод". Это орган растений, который образуется из завязи цветка и содержит семена (или одну большую косточку внутри), причем он может быть как съедобным, так и несъедобным.

Именно поэтому плоды - это огурцы, и помидоры, и дыни, и персики, и черешня, и даже орехи. А вот ягода в ботанике - это разновидность многосемянного плода.

В ботаническом смысле к ягодам относятся и крыжовник, и смородина, и картофель (вспомним ягоды на кустах картофеля), и спаржа, и банан, и киви, и арбуз, а также баклажан и помидор.

Интересно, что и клубника, и земляника, и шиповник в ботанике считаются "ложными ягодами", так как в развитии плода участвует не только завязь, но и цветоложе.

То есть одна косточка - фрукт, много - ягода.

Оказывается, клубника - "ложная ягода" (фото: freepik)

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Если вы не собираетесь защищать кандидатскую по ботанике, то в обиходе ягодами можете смело называть то, что можно положить в рот и съесть целыми.

Это и непосредственно ягоды (такие как крыжовник, смородина), и ложные ягоды (земляника, клубника, шиповник), и плоды-костянки (вишня, черешня).

А вот вечный вопрос: арбуз - ягода или фрукт, можно решить так же. Если вы ботаник - тогда он ягода, а во всех остальных случаях можно смело говорить на него "фрукт".

Арбуз и фрукт и ягода одновременно (фото: Getty Images)

Ключевую роль здесь играет именно размер плода: ягоду человек может взять всего двумя пальцами (зажав между большим и указательным), а то, что называется фруктом, берется всей рукой или как минимум тремя пальцами (с применением большого).

Ягоды едят, насыпая в рот сразу горсть или закладывая по одной штучке целиком. От фрукта же откусывают по кусочку или разрезают ножом.