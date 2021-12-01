Год заправлялся бесплатно: украинец провернул хитрую схему

Мошенник также предлагал другим водителям покупать у него горючее со скидками.

По данным следствия, мужчина обворовывал карты пользователей одной из заправок, присваивая себе их бонусные баллы.

Свою вину мужчина не признал. Выяснилось, что ранее он работал на этой автозаправочной станции и имел доступ к программе лояльности.

На автозаправке заподозрили неладное, когда их клиенты начали массово жаловаться, что с их карт лояльности пропали все бонусы.

Также выяснилось, что возле одной из заправок находился автомобиль, водитель которого предлагал клиентам купить топливо по сниженной цене.

За все время такой мошеннической схемы мужчина заправился чужими бонусами на 191 261 грн.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.