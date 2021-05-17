Евровидение 2021: букмекеры назвали нового победителя, ранее не входящего в топ

Евровидение 2021 стартует в Роттердаме уже совсем скоро. Участники уже проводят репетиции на основных сценах и показывают поклонникам свои номера. Сейчас букмекеры обновили свой прогноз относительно победителя конкурса.

Об этом говорится в рейтинге на ресурсе eurovisionworld.

Теперь букмекеры прогнозируют победу группе Måneskin из Италии. Ранее этот коллектив не входил даже в тройку лидеров.

На второй строчке разместилась бывшая страна-фаворитка конкурса Франция. Ее будет представлять Барбара Прави.



Третье место заняла Мальта. Дестини Чукуньере задолго до начала Евровидения 2021 называли вероятной победительницей нынешнего конкурса. Она долгое время занимала лидерскую позицию в рейтинге букмекеров, но позже опустилась на второе место.



На четвертом месте оказалась Исландия, а на пятом - Кипр. Украина все так же занимает восьмую строчку букмеркерского рейтинга.

Украина занимает восьмую строчку рейтинга (eurovisionworld.com)

Что известно о новом фаворите букмекеров

Måneskin — итальянская рок-группа из Рима, в состав которой входят Дамиано Давид (вокал), Виктория Де Анджелис (бас), Томас Томас Раджи (гитара) и Итан Торкио (ударные).

Музыкальный коллектив образовался в 2015 году, когда все будущие музыканты еще учились в средней школе. Название группы - "Måneskin" - заимствовано из датского языка.

Группа получила широкую известность после того, как их дебютный сингл “Chosen” занял 2-е место в итальянском чарте FIMI Singles Chart. Позже этот сингл вошел в дебютный EP группы.

Далее последовали еще несколько синглов, многие из которых достигали пиковых позиций в чартах.

Дебютный студийный альбом группы «Il ballo della vita», вышедший в 2018 году, достиг 1-го места в чартах Италии и попал в хит-парады еще нескольких европейских стран. Группа продолжала набирать популярность и в 2019 году они дали 66 концертов и продали, в общей сложности, около 140 тысяч билетов на концерты в Италии и по всей Европе.