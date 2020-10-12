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Гнилое общество: поступок водителя и пассажиров автобуса возмутил киевлян

Киев, Понедельник 12 октября 2020 19:47
Гнилое общество: поступок водителя и пассажиров автобуса возмутил киевлян
Женщине в коляске отказали в помощи в автобусе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Жительницу Киева возмутило поведение водителя и пассажиров автобуса

В субботу, 10 октября, жительницу Киева сильно возмутило поведения водителя и пассажиров автобуса №46, которые не захотели помочь женщине с ограниченными возможностями.

Инцидент произошел на остановке "Левобережная". Женщина в инвалидной коляске просила водителя подъехать пандусом, чтобы она могла заехать в общественный транспорт. Об этом сообщает Татьяна Шахник на своей странице в Facebook.

Водитель игнорировал ее, поэтому она обратилась к пассажирам, но люди тоже не обращали на нее внимания. Они просто отталкивали всех, чтобы побыстрее занять сидячие места.

Гнилое общество: поступок водителя и пассажиров автобуса возмутил киевлян

Татьяна решила помочь женщине и забежала к водителю, но тот только отмахивался, чтобы она шла прочь. Кондуктор сказала, что она не водитель и помогать не станет даже в просьбе подъехать пандусом к бордюру.

Среди людей нашелся один небезразличный парень, который просто шел мимо. Он начал помогать в открытии пандуса, но он не отбрасывался, потому что был закрыт.

Татьяна еще раз попросила водителя выйти и открыть пандус, но он просто закрыл дверь автобуса, когда она была на лестнице. Татьяну придавило, и она подняла шум, после этого водитель приоткрыл дверь, чтобы она могла выйти. Но женщина просто выпала. А водитель уехал.

Гнилое общество: поступок водителя и пассажиров автобуса возмутил киевлян

Автобус №46 (фото: facebook.com/tanya.sahnyuk)

Женщина шокирована таким равнодушием граждан, и подчеркнула, что сильно разочарована от гнилого общества. Пользователи сети также возмущены поведением пассажиров и водителя автобуса.

  • Перевозка пассажиров - лицензионный вид деятельности. Пишите в Укртрансинспекцию. Пусть проведут им внеплановую проверку, как минимум.
  • Пережила вместе с вами этот пост. Я в шоке и ужасная обида, что все хотят, как в Европе. Но мы, к сожалению, в глубочайшей пропасти и не выберемся оттуда. Это не люди, а твари, вместе с водителем, руководством автопарка. Бедная женщина, которая и так беспомощна, вынуждена терпеть такие оскорбления. Вам мое уважение, вы молодец. Очень обидно, очень. И это все лишь какой-то автобус, а копнуть дальше, такое же отношение в других структурах к людям с инвалидностью.

Напомним, киевляне жестко проучили неадеквата за рулем.

Ранее мы писали о том, что в Киеве загорелась маршрутка с пассажирами внутри. Ее тушили прохожие.

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