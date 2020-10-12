Гниле суспільство: вчинок водія і пасажирів автобуса обурив киян

Жінці в колясці відмовили в допомозі в автобусі (колаж: РБК-Україна)

Мешканку Києва обурила поведінка водія і пасажирів автобуса

У суботу, 10 жовтня, мешканку Києва сильно обурило поведінки водія і пасажирів автобуса №46, які не захотіли допомогти жінці з обмеженими можливостями.

Інцидент стався на зупинці "Лівобережна". Жінка в інвалідному візку просила водія під'їхати пандусом, щоб вона могла заїхати у громадський транспорт. Про це повідомляє Тетяна Шахнік на своїй сторінці в Facebook.

Водій ігнорував її, тому вона звернулася до пасажирів, але люди теж не звертали на неї уваги. Вони просто відштовхували всіх, щоб швидше зайняти сидячі місця.

Тетяна вирішила допомогти жінці і забігла до водія, але той тільки відмахувався, щоб вона йшла геть. Кондуктор сказала, що вона не водій і допомагати не стане навіть на прохання під'їхати пандусом до бордюру.

Серед людей знайшовся один небайдужий хлопець, який просто йшов мимо. Він почав допомагати у відкритті пандуса, але він не відкидався, тому що був закритий.

Тетяна ще раз попросила водія вийти і відкрити пандус, але він просто закрив двері автобуса, коли вона була на сходах. Тетяну придавило, і вона підняла шум, після цього водій відкрив двері, щоб вона могла вийти. Але жінка випала. А водій просто поїхав.

Автобус №46 (фото: facebook.com/tanya.sahnyuk)

Жінка шокована такою байдужістю громадян, і підкреслила, що сильно розчарована від гнилого суспільства. Користувачі мережі також обурені поведінкою пасажирів і водія автобуса.

Перевезення пасажирів - ліцензійний вид діяльності. Пишіть в Укртрансінспекцію. Нехай проведуть їм позапланову перевірку, як мінімум.

Пережила разом з вами цей пост. Я в шоці і жахлива образа, що всі хочуть, як в Європі. Але ми, на жаль, в найглибшій прірві і не виберемося звідти. Це не люди, а тварини, разом з водієм, керівництвом автопарку. Бідна жінка, яка і так безпорадна, змушена терпіти такі образи. Вам моя повага, ви молодець. Дуже прикро, дуже. І це все лише якийсь автобус, а копнути далі, таке ж ставлення в інших структурах до людей з інвалідністю.

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