Гнилі овочі та цвіль на стінах. У центрі реабілітації на Хмельниччині порушують права дітей (фото)

У Хмельницькій області в реабілітаційному закладі "Щасливе дитинство" діти перебувають в умовах антисанітарії та без нагляду дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Деталі скандалу

У закладі не створили умов для здобуття освіти дітьми різного віку. Таким чином діти в онлайн-форматі одночасно підключені до різних предметів, перебуваючи при цьому в одній кімнаті без нагляду дорослих.

На випадок повітряної тривоги в центрі є укриття, точніше підвальне приміщення.

"Воно зовсім не адаптоване для перебування там дітей у випадку повітряної загрози. Діти змушені дихати пліснявою, якою покриті всі стіни, і харчуватися продуктами, які там зберігаються з гнилими овочами", - пишуть на сайті.

За рекомендаціями діти, які захворіли, повинні перебувати в ізоляторі. Проте наразі там проживають будівельники, тому дітям немає туди доступу.

Погані умови проживання в Центрі реабілітації для дітей (фото: ombudsman.gov.ua)

Центр зосереджений на соціально-психологічній реабілітації дітей, проте людини на посаді психолога в закладі немає. Моніторингова група не виявила його на робочому місці, відповідний наказ про це також відсутній.

Інша проблема - це вентиляція.

Після проведення ремонту вентиляцією дітям слугує пробита дірка у стіні. Температурний режим у приміщенні відповідний вуличному.

Погані умови проживання в Центрі реабілітації для дітей (фото: ombudsman.gov.ua)

Додамо, що влітку 2023 року Представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Хмельницькій області вже відвідував цей заклад. Тоді виявили порушення права дітей на охорону здоров'я та медичну допомогу, на достатній життєвий рівень, безпеку та здійснення соціального захисту.

"Центр розрахований для перебування 20 дітей. На час візиту у ньому перебували 13 вихованців. Співробітники "Щасливого дитинства", зважаючи на вразливе становище дітей, мали б надавати їм всебічну допомогу та психологічну підтримку, бути опорою до відновлення та прикладом на шляху до кращого майбутнього", - наголосили в команді Уповноваженого.