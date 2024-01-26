Гнилые овощи и плесень на стенах. В центре реабилитации в Хмельницкой области нарушают права детей (фото)

В Хмельницкой области в реабилитационном заведении "Счастливое детство" дети находятся в условиях антисанитарии и без наблюдения взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Детали скандала

В заведении не создали условий для получения образования детьми всех возрастов. Таким образом дети в онлайн-формате одновременно подключены к разным предметам, находясь при этом в одной комнате без присмотра взрослых.

На случай воздушной тревоги в центре есть укрытие, точнее подвальное помещение.

"Оно совсем не адаптировано для пребывания там детей в случае воздушной угрозы. Дети вынуждены дышать плесенью, которой покрыты все стены, и питаться продуктами, которые там хранятся с гнилыми овощами", - пишут на сайте.

По рекомендациям заболевшие дети должны находиться в изоляторе. Однако пока там проживают строители, потому детям нет туда доступа.

Плохие условия проживания в центре реабилитации для детей (фото: ombudsman.gov.ua)

Центр сосредоточен на социально-психологической реабилитации детей, однако человека в должности психолога в заведении нет. Мониторинговая группа не обнаружила его на рабочем месте, соответствующий приказ также отсутствует.

Другая проблема - это вентиляция.

После ремонта вентиляцией детям служит пробитая дыра в стене. Температурный режим в помещении соответствует уличному.

Плохие условия проживания в центре реабилитации для детей (фото: ombudsman.gov.ua)

Добавим, что летом 2023 года представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Хмельницкой области уже посещал это заведение. Тогда выявили нарушение права детей на здравоохранение и медицинскую помощь, достаточный жизненный уровень, безопасность и осуществление социальной защиты.

"Центр рассчитан на пребывание 20 детей. На время визита в нем находились 13 воспитанников. Сотрудники "Счастливого детства", учитывая уязвимое положение детей, должны оказывать им всемерную помощь и психологическую поддержку, быть опорой к восстановлению и примером на пути к лучшему будущему", - подчеркнули в команде Уполномоченного.