ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гнилые овощи и плесень на стенах. В центре реабилитации в Хмельницкой области нарушают права детей (фото)

Хмельницкая область, Пятница 26 января 2024 17:33
UA EN RU
Гнилые овощи и плесень на стенах. В центре реабилитации в Хмельницкой области нарушают права детей (фото) Центр реабилитации "Счастливое детство" нарушает права детей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Хмельницкой области в реабилитационном заведении "Счастливое детство" дети находятся в условиях антисанитарии и без наблюдения взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Детали скандала

В заведении не создали условий для получения образования детьми всех возрастов. Таким образом дети в онлайн-формате одновременно подключены к разным предметам, находясь при этом в одной комнате без присмотра взрослых.

На случай воздушной тревоги в центре есть укрытие, точнее подвальное помещение.

"Оно совсем не адаптировано для пребывания там детей в случае воздушной угрозы. Дети вынуждены дышать плесенью, которой покрыты все стены, и питаться продуктами, которые там хранятся с гнилыми овощами", - пишут на сайте.

По рекомендациям заболевшие дети должны находиться в изоляторе. Однако пока там проживают строители, потому детям нет туда доступа.

Гнилые овощи и плесень на стенах. В центре реабилитации в Хмельницкой области нарушают права детей (фото)Гнилые овощи и плесень на стенах. В центре реабилитации в Хмельницкой области нарушают права детей (фото)

Плохие условия проживания в центре реабилитации для детей (фото: ombudsman.gov.ua)

Центр сосредоточен на социально-психологической реабилитации детей, однако человека в должности психолога в заведении нет. Мониторинговая группа не обнаружила его на рабочем месте, соответствующий приказ также отсутствует.

Другая проблема - это вентиляция.

После ремонта вентиляцией детям служит пробитая дыра в стене. Температурный режим в помещении соответствует уличному.

Гнилые овощи и плесень на стенах. В центре реабилитации в Хмельницкой области нарушают права детей (фото)Гнилые овощи и плесень на стенах. В центре реабилитации в Хмельницкой области нарушают права детей (фото)Гнилые овощи и плесень на стенах. В центре реабилитации в Хмельницкой области нарушают права детей (фото)

Плохие условия проживания в центре реабилитации для детей (фото: ombudsman.gov.ua)

Добавим, что летом 2023 года представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Хмельницкой области уже посещал это заведение. Тогда выявили нарушение права детей на здравоохранение и медицинскую помощь, достаточный жизненный уровень, безопасность и осуществление социальной защиты.

"Центр рассчитан на пребывание 20 детей. На время визита в нем находились 13 воспитанников. Сотрудники "Счастливого детства", учитывая уязвимое положение детей, должны оказывать им всемерную помощь и психологическую поддержку, быть опорой к восстановлению и примером на пути к лучшему будущему", - подчеркнули в команде Уполномоченного.

Раньше мы рассказывали о том, что в школе Василькова мальчика сбросили с высоты, а директор не спешит разрешать конфликт.

Мы также сообщали, что в школах Херсона нашли пропагандистские учебники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий діти Дмитрий Лубинец
NEWS
Бронь от мобилизации. СМИ пишут о новой идее, в Раде опровергают: что на самом деле
Бронь от мобилизации. СМИ пишут о новой идее, в Раде опровергают: что на самом деле