ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гнилая еда и шесть кошек: в Киеве 2-летняя девочка жила в жутких условиях (фото)

STYLERПроисшествия    12.09.2019 - 21:59
Гнилая еда и шесть кошек: в Киеве 2-летняя девочка жила в жутких условиях (фото)
В Киеве ребенка нашли в квартире с жуткими условиями (коллаж: РБК-Украина)

Маленького ребенка часто оставляли без присмотра

В Киеве из неблагополучной семьи забрали двухлетнюю девочку. Жильцы дома пожаловались правоохранителям на то, что в квартире дома на улице Приречная (Оболонь) часто устраивают пьянки, а полураздетый ребенок сам бродит по подъезду. Об этом сообщили пресс-служба полиции Киева.

Приехавшие патрульные были шокированы увиденным. Квартира захламлена, стоит жуткая вонь, а в холодильнике испорченная еда. Кроме того, в помещении обнаружили истощенную собаку и шесть кошек.

Горе-мать с мужем не живет, а в квартире также прохивают ее мать с сожителем, а также бабушка с дедушкой. Все они злоупотребляют спиртным, часто оставляя девочку без присмотра.

Гнилая еда и шесть кошек: в Киеве 2-летняя девочка жила в жутких условиях (фото)

В Киеве ребенка нашли в квартире с жуткими условиями (фото: npu.gov.ua)

Мать ребенка, по ее словам, якобы работает официанткой, впрочем, эта информация сейчас проверяется.

Сотрудники ювенальной полиции намерены следить за тем, как мать девочки будет выполнять требования по обеспечению ребенку нормальных условий. Только после этого девочку смогут вернуть.

В Киеве ребенка нашли в квартире с жуткими условиями (фото: npu.gov.ua)

В свою очередь столичные сотрудники ювенальной превенции обращаются к гражданам не оставаться равнодушными, а сообщать на спецлинию 102, если узнают о случаях оставления детей в опасности.

Ранее мы писали, что на Прикарпатье нашли ребенка-маугли - он боится людей и не разговаривает.

Напомним, недавно в Запорожье горе-родители бросили своих детей, и о них заботился бездомный.

Под Кропивницким 10-летний мальчик покончил с собой из-за подарка: все детали Село, где убили Дашу Лукьяненко, внезапно переименовали: названа причина
Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь