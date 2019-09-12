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Гнила їжа і шість кішок: у Києві 2-річна дівчинка жила в жахливих умовах (фото)

STYLERПодії    12.09.2019 - 21:59
Гнила їжа і шість кішок: у Києві 2-річна дівчинка жила в жахливих умовах (фото)
У Києві дитину знайшли в квартирі з жахливими умовами (колаж: РБК-Україна)

Маленьку дитину часто залишали без нагляду

У Києві з неблагополучної сім'ї забрали дворічну дівчинку. Мешканці будинку поскаржилися правоохоронцям на те, що у квартирі будинку на вулиці Прирічна (Оболонь) часто влаштовують пиятики, а напівроздягнена дитина сама блукає по під'їзду. Про це повідомили прес-служба поліції Києва.

Патрульні були шоковані побаченим. Квартира захаращена, стоїть страшний сморід, а в холодильнику зіпсована їжа. Крім того, у приміщенні виявили виснажену собаку і шість кішок.

Горе-мати з чоловіком не живе, а в квартирі також мешкають її мати зі співмешканцем, а також бабуся з дідусем. Всі вони зловживають спиртним, часто залишаючи дівчинку без нагляду.

Гнила їжа і шість кішок: у Києві 2-річна дівчинка жила в жахливих умовах (фото)

У Києві дитину знайшли в квартирі з жахливими умовами (фото: npu.gov.ua)

Мати дитини, за її словами, нібито працює офіціанткою, втім, ця інформація зараз перевіряється.

Працівники ювенальної поліції мають намір стежити за тим, як мати дівчинки буде виконувати вимоги щодо забезпечення дитині нормальних умов. Тільки після цього дівчинку зможуть повернути.

У Києві дитину знайшли в квартирі з жахливими умовами (фото: npu.gov.ua)

У свою чергу столичні працівники ювенальної превенції звертаються до громадян не залишатися байдужими, а повідомляти на спецлінію "102", якщо дізнаються про випадки залишення дітей в небезпеці.

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