Ребенок громко плакал: в Киеве женщина оставила малыша в авто на жаре (фото)

Мать оставила ребенка на 30-градусной жаре в закрытой машине
В Киеве произошел неприятный инцидент с малышом, мать которого оставила его одного запертым в машине. Ужасно то, что инцидент произошел в день, когда на дворе ярко светило солнце и было очень жарко. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Женщина оставила малыша в машине с закрытыми окнами и пошла за покупками на рынок. При этом на улице было около 30 градусов тепла.
Мать оставила малыша на жаре в закрытом авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Ребенок начал громко плакать, и неравнодушные граждане думали уже разбить стекло в машине, но в этот момент вернулась мать ребенка и начала сильно возмущаться происходящему.
Мать оставила малыша на жаре в закрытом авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Она заявила, что это ее личное дело, как обращаться с ребенком, а людям лучше следить за своими детьми.
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что под Днепром рецидивисты напали на 7-летнюю девочку ради сережки.
Ранее сообщалось о том, что в Чернигове медсестра отказалась делать ребенку прививку.