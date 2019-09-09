Ребенок громко плакал: в Киеве женщина оставила малыша в авто на жаре (фото)

Мать оставила малыша на жаре в закрытом авто (фото: коллаж РБК-Украина)

Мать оставила ребенка на 30-градусной жаре в закрытой машине

В Киеве произошел неприятный инцидент с малышом, мать которого оставила его одного запертым в машине. Ужасно то, что инцидент произошел в день, когда на дворе ярко светило солнце и было очень жарко. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Женщина оставила малыша в машине с закрытыми окнами и пошла за покупками на рынок. При этом на улице было около 30 градусов тепла.

Мать оставила малыша на жаре в закрытом авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ребенок начал громко плакать, и неравнодушные граждане думали уже разбить стекло в машине, но в этот момент вернулась мать ребенка и начала сильно возмущаться происходящему.

Мать оставила малыша на жаре в закрытом авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Она заявила, что это ее личное дело, как обращаться с ребенком, а людям лучше следить за своими детьми.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

От села другой реакции ожидать не стоит;

Надо бить стекло, не раздумывая. Ну заставят вас поставить новое, зато возможно органы опеки обратят на нее внимание;

А можно начать таких стерилизовать?

На жаре в машине с закрытыми окнами, через 3-4 мин уже тяжело усидеть. Вот быдлота;

Я иногда с детьми остаюсь в машине ждать мужа пока он в магазин на 5-10 минут заскочит. Так мы сидим с открытыми окнами, дверями и каждый раз я готова мужа закатать в асфальт... эти минуты в период жары кажутся вечностью... что ощущает маленький ребенок в закрытой машине в такое пекло без родителей можно только догадаться!

Нужно было сразу вызывать полицию, может быть тогда у дуры мозги работать начнут;

Хорошо, что все закончилось хорошо!

Скриншоты с Facebook

Напомним, что под Днепром рецидивисты напали на 7-летнюю девочку ради сережки.

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