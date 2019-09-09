ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ребенок громко плакал: в Киеве женщина оставила малыша в авто на жаре (фото)

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 17:26
Ребенок громко плакал: в Киеве женщина оставила малыша в авто на жаре (фото)
Мать оставила малыша на жаре в закрытом авто (фото: коллаж РБК-Украина)

Мать оставила ребенка на 30-градусной жаре в закрытой машине

В Киеве произошел неприятный инцидент с малышом, мать которого оставила его одного запертым в машине. Ужасно то, что инцидент произошел в день, когда на дворе ярко светило солнце и было очень жарко. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Женщина оставила малыша в машине с закрытыми окнами и пошла за покупками на рынок. При этом на улице было около 30 градусов тепла.

Ребенок громко плакал: в Киеве женщина оставила малыша в авто на жаре (фото)

Мать оставила малыша на жаре в закрытом авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ребенок начал громко плакать, и неравнодушные граждане думали уже разбить стекло в машине, но в этот момент вернулась мать ребенка и начала сильно возмущаться происходящему.

Ребенок громко плакал: в Киеве женщина оставила малыша в авто на жаре (фото)

Мать оставила малыша на жаре в закрытом авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Она заявила, что это ее личное дело, как обращаться с ребенком, а людям лучше следить за своими детьми.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • От села другой реакции ожидать не стоит;
  • Надо бить стекло, не раздумывая. Ну заставят вас поставить новое, зато возможно органы опеки обратят на нее внимание;
  • А можно начать таких стерилизовать?
  • На жаре в машине с закрытыми окнами, через 3-4 мин уже тяжело усидеть. Вот быдлота;
  • Я иногда с детьми остаюсь в машине ждать мужа пока он в магазин на 5-10 минут заскочит. Так мы сидим с открытыми окнами, дверями и каждый раз я готова мужа закатать в асфальт... эти минуты в период жары кажутся вечностью... что ощущает маленький ребенок в закрытой машине в такое пекло без родителей можно только догадаться!
  • Нужно было сразу вызывать полицию, может быть тогда у дуры мозги работать начнут;
  • Хорошо, что все закончилось хорошо!

Ребенок громко плакал: в Киеве женщина оставила малыша в авто на жаре (фото)Ребенок громко плакал: в Киеве женщина оставила малыша в авто на жаре (фото)Ребенок громко плакал: в Киеве женщина оставила малыша в авто на жаре (фото)Ребенок громко плакал: в Киеве женщина оставила малыша в авто на жаре (фото)

Скриншоты с Facebook

Напомним, что под Днепром рецидивисты напали на 7-летнюю девочку ради сережки.

Ранее сообщалось о том, что в Чернигове медсестра отказалась делать ребенку прививку.

Колола иглой и била ногами: в Днепре мать-садист издевалась над ребенком (фото 18+) Резня под Черниговом: местные раскрыли детали жуткой трагедии
Новости Украины Киевпреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь