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"Глядачі цінували його талант": помер відомий український актор театру Петро Нікітін

Четвер 18 квітня 2024 11:13
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"Глядачі цінували його талант": помер відомий український актор театру Петро Нікітін Помер відомий український актор театру Петро Нікітін (фото: facebook.com/frankotheatre)
Автор: Тетяна Самарук

Український актор Петро Нікітін раптово помер 17 квітня. Все своє життя він присвятив мистецтву та українському театру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Деталі

Сумну звістку повідомили колеги Нікітіна. На момент смерті актору був 61 рік. Зокрема, окрім професійного актора, Петро також був чуйною та надійною людиною.

"Ця несподівана звістка шокувала наш театр. Глядачі театру і кіно цінували талант актора та вміння перевтілюватися в різні образи, франківці ж пам'ятатимуть Петра як доброго друга та надійного партнера на сцені. Світла пам'ять! Наші щирі співчуття рідним та близьким", - написали на сторінці театру.

&quot;Глядачі цінували його талант&quot;: помер відомий український актор театру Петро НікітінПомер відомий український актор театру Петро Нікітін (фото: facebook.com/frankotheatre)

Що відомо про життя Петра Нікітіна

Відомо, що Нікітін навчався у Харківському інституті мистецтв на театральному відділенні.

Протягом свого життя він працював з різними театральними колективами, зокрема він грав у Харківському державному академічному драматичному театрі, Центрі сучасного мистецтва "Нова Сцена", а також Національному академічному театрі імені Лесі Українки.

У театрі Франка актор грав у виставах Хассе ("Три товариші"), Бронек Бочек ("Авантюрист"), Усай ("Житейське море") та інші.

Також дату та місце прощання повідомлять пізніше.

&quot;Глядачі цінували його талант&quot;: помер відомий український актор театру Петро Нікітін

&quot;Глядачі цінували його талант&quot;: помер відомий український актор театру Петро Нікітін&quot;Глядачі цінували його талант&quot;: помер відомий український актор театру Петро Нікітін&quot;Глядачі цінували його талант&quot;: помер відомий український актор театру Петро Нікітін&quot;Глядачі цінували його талант&quot;: помер відомий український актор театру Петро Нікітін&quot;Глядачі цінували його талант&quot;: помер відомий український актор театру Петро НікітінПомер відомий український актор театру Петро Нікітін (фото: facebook.com/frankotheatre)

Раніше ми повідомляли, що помер публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов.

Також ми писали, що помер актор з фільмів "Роккі" та "Мандалорець".

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