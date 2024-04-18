"Зрители ценили его талант": умер известный украинский актер театра Петр Никитин

Украинский актер Петр Никитин внезапно скончался 17 апреля. Всю свою жизнь он посвятил искусству и украинскому театру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

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Печальное известие сообщили коллеги Никитина. К моменту смерти актеру был 61 год. В частности, кроме профессионального актера, Петр также был отзывчивым и надежным человеком.

"Это неожиданное известие шокировало наш театр. Зрители театра и кино ценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы же будут помнить Петра как хорошего друга и надежного партнера на сцене. Светлая память! Наши искренние соболезнования родным и близким", - написали на странице театра.

Умер известный украинский актер театра Петр Никитин (фото: facebook.com/frankotheatre)

Что известно о жизни Петра Никитина

Никитин учился в Харьковском институте искусств на театральном отделении.

В течение своей жизни он работал с разными театральными коллективами, в частности, он играл в Харьковском государственном академическом драматическом театре, Центре современного искусства "Нова Сцена", а также Национальном академическом театре имени Леси Украинки.

В театре Франко актер играл в спектаклях Хассе ("Три товариші"), Бронек Бочек ("Авантюрист"), Усай ("Житейське море") и другие.

Также дату и место прощания сообщат позже.

Умер известный украинский актер театра Петр Никитин (фото: facebook.com/frankotheatre)