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"Зрители ценили его талант": умер известный украинский актер театра Петр Никитин

Четверг 18 апреля 2024 11:13
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"Зрители ценили его талант": умер известный украинский актер театра Петр Никитин Умер известный украинский актер театра Петр Никитин (фото: facebook.com/frankotheatre)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский актер Петр Никитин внезапно скончался 17 апреля. Всю свою жизнь он посвятил искусству и украинскому театру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Подробности

Печальное известие сообщили коллеги Никитина. К моменту смерти актеру был 61 год. В частности, кроме профессионального актера, Петр также был отзывчивым и надежным человеком.

"Это неожиданное известие шокировало наш театр. Зрители театра и кино ценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы же будут помнить Петра как хорошего друга и надежного партнера на сцене. Светлая память! Наши искренние соболезнования родным и близким", - написали на странице театра.

&quot;Зрители ценили его талант&quot;: умер известный украинский актер театра Петр НикитинУмер известный украинский актер театра Петр Никитин (фото: facebook.com/frankotheatre)

Что известно о жизни Петра Никитина

Никитин учился в Харьковском институте искусств на театральном отделении.

В течение своей жизни он работал с разными театральными коллективами, в частности, он играл в Харьковском государственном академическом драматическом театре, Центре современного искусства "Нова Сцена", а также Национальном академическом театре имени Леси Украинки.

В театре Франко актер играл в спектаклях Хассе ("Три товариші"), Бронек Бочек ("Авантюрист"), Усай ("Житейське море") и другие.

Также дату и место прощания сообщат позже.

&quot;Зрители ценили его талант&quot;: умер известный украинский актер театра Петр Никитин

&quot;Зрители ценили его талант&quot;: умер известный украинский актер театра Петр Никитин&quot;Зрители ценили его талант&quot;: умер известный украинский актер театра Петр Никитин&quot;Зрители ценили его талант&quot;: умер известный украинский актер театра Петр Никитин&quot;Зрители ценили его талант&quot;: умер известный украинский актер театра Петр Никитин&quot;Зрители ценили его талант&quot;: умер известный украинский актер театра Петр НикитинУмер известный украинский актер театра Петр Никитин (фото: facebook.com/frankotheatre)

Ранее мы сообщали, что умер публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов.

Также мы писали, что умер актер из фильмов "Рокки" и "Мандалорец".

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