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Фарион сделала скандальное заявление о русскоязычных бойцах ВСУ (видео)

STYLERЖизнь    09.11.2019 - 21:23
Фарион сделала скандальное заявление о русскоязычных бойцах ВСУ (видео)
Фарион резко высказалась о русскоязычных бойцах ВСУ (фото: svoboda.org.ua)

Ирина Фарион нелестно высказалась о русскоязычных украинских военных

Бывший народный депутат от ВО "Свобода" Ирина Фарион заявила, что украинские военные, которые воюют на Донбассе, но разговаривают на русском языке – это москали. Об этом Фарион сказала в программе "Юркевич. Акценти".

Фарион отметила, что в Украине нет русскоговорящих украинцев. По ее словам, все, кто говорит на территории Украины на русском языке, являются москалями.

Ведущая программы сказала, что те украинцы, которые воюют на нашей стороне против боевиков на Донбассе, не могут быть москалями, но Фарион отметила, что могут.

Фарион резко высказалась о русскоязычных бойцах ВСУ (видео: YouTube/Iryna Farion)

"Могу я их запросто назвать москалями. А почему вы говорите на русском? Вы живете на какой земле, на украинской? Вы какой хлеб едите? Тарас Шевченко вас как называл? Людей, которые служили в московской армии он называл москалями. Тарас Шевченко называл, а мне нельзя?", - заявила экс-депутат.

Кроме того, она назвала всех русскоязычных граждан Украины "мудаками". И сказала, что разговаривать на русском - это означает общаться на языке врага. По ее словам, родной язык - это граница. Она также назвала ленивыми тех жителей Украины, которые так и не смогли выучить свой родной язык.

Фарион считает, что чем агрессивнее общество будет "наезжать" на русскоязычное население, тем быстрее они или выедут из страны, или выучат украинский язык.

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Новости Украины политикиИрина Фарион
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