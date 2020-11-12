В глубинах океана нашли гигантское существо с 8-метровыми щупальцами (видео)

У берегов Австралии сняли на видео гигантских глубоководных кальмаров магнапинн (Magnapinna). Животное настолько редко попадается в поле зрения наблюдателей, что встреча с ним - настоящее везение.

Всего по миру зарегистрировано около десятка подтвержденных наблюдений. Но новая встреча уникальна, ведь в этот раз ученым удалось наблюдать сразу за пятью новыми особями, пишет Sciencealert.

"При этом кальмары были обнаружены в непосредственной пространственной и временной близости друг от друга", - говорится в статье.

Большеперые кальмары - странные и жуткие создания. Их тела выглядят довольно типично для кальмаров, но с гораздо более крупными щупальцами, чем обычно.

Длина тела с учетом конечностей достигает 8 метров и больше, длина "рук" в 15-20 раз превосходит длину мантии. Длинные щупальца кальмары используют для ловли донной добычи.

Магнапинны на глубине 3056 метров (фото: Sciencealert)

Кальмары обитают на огромной глубине - от 1000 до 4000 метров, что усложняет их изучение. Ведь солнечный свет туда не проникает, а давление воды невероятно сильное.

Но при помощи новейших дистанционно управляемых транспортных средств ученые стали находить эти создания все чаще. Именно такое оборудование ученые использовали для исследования глубоководных вод у южного побережья Австралии.

Гигантский глубоководный кальмар (видео: YouTube/Sciencealert)

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