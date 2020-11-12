У глибинах океану знайшли гігантську істоту з 8-метровими щупальцями (відео)

Біля берегів Австралії зняли на відео гігантських глибоководних кальмарів магнапінн (Magnapinna). Тварина настільки рідко потрапляє в поле зору спостерігачів, що зустріч з нею - справжнє везіння.

Всього по світу зареєстровано близько десятка підтверджених спостережень. Але нова зустріч унікальна, адже в цей раз вченим вдалося спостерігати відразу за п'ятьма новими особинами, пише Sciencealert.

"При цьому кальмари були виявлені в безпосередній просторовій та часовій близькості один від одного", - йдеться в статті.

Великопері кальмари - дивні і страшні створіння. Їхні тіла виглядають досить типово для кальмарів, але з набагато більшими щупальцями, ніж зазвичай.

Довжина тіла з урахуванням кінцівок сягає 8 метрів і більше, довжина "рук" в 15-20 разів перевершує довжину мантії. Довгі щупальця кальмари використовують для донної ловлі здобичі.

Магнапінни на глибині 3056 метрів (фото: Sciencealert)

Кальмари мешкають на величезній глибині - від 1000 до 4000 метрів, що ускладнює їх вивчення. Адже сонячне світло туди не проникає, а тиск води неймовірно сильний.

Але за допомогою новітніх дистанційно керованих транспортних засобів учені стали знаходити ці створіння все частіше. Саме таке обладнання вчені використовували для дослідження глибинних вод біля південного узбережжя Австралії.

Гігантський глибоководний кальмар (відео: YouTube/Sciencealert)

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