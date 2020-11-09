ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Чернобыле показали редкостную птицу, которая проглатывает змею целиком

Чернобыль, Понедельник 09 ноября 2020 17:48
В Чернобыле показали редкостную птицу, которая проглатывает змею целиком
Чернобыльский заповедник (коллаж: РБК-Украина, фото: Станислав Гуменюк/Сергей Домашевский)
Автор: Светлана Мащенко

В Чернобыльском заповеднике живет несколько пар птиц, которые являются врагами рептилий

В Чернобыльском заповеднике показали на ярких фото редкостную птицу, что является естественным врагом пресмыкающихся. Это хищная птица змееяд. И на территории природной зоны гнездится всего лишь 4-6 пар.

Фото хищника появилось на странице Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.

С юга птицы возвращаются в гнездовые участки в конце марта. Гнезда устраивают на верхушках или боковых ветвях сосны.

В Чернобыле показали редкостную птицу, которая проглатывает змею целикомВ Чернобыле показали редкостную птицу, которая проглатывает змею целиком

Хищная птица змееяд в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

"Змееяд - немалая по размеру птица. А вот гнезда она делает довольно небольшие. Поэтому, когда самка насиживает единственное яйцо, из гнезда торчит ее хвост. Во время охоты взрослые птицы улетают от гнезда на расстояние до 30 км! Питаются змеями и ящерицами. Но во время похолодания, когда рептилии исчезают, может охотиться и на мелких мышевидных грызунов", - рассказали сотрудники заповедника.

А когда птица поймает змею, глотает ее целиком. Если добыча крупных размеров, можно видеть, как из клюва змееяда торчит хвост рептилии. Подросший птенец также глотает змею целиком.

В Чернобыле показали редкостную птицу, которая проглатывает змею целикомВ Чернобыле показали редкостную птицу, которая проглатывает змею целиком

Змееяд в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

"Птенцы начинают покидать гнезда только в середине августа. Но еще до середины сентября они держатся на гнездовой территории под опекой родителей. Начав самостоятельную жизнь, молодые птицы мигрируют в Африку, где и проводят долгую зимовку", - добавили в описании редкой птицы.

Ранее мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали стадо огромных одичавших животных.

Также в Чернобыле показали гибрид животного, какого больше нет нигде.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Животные Чернобыль

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь