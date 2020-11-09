В Чернобыле показали редкостную птицу, которая проглатывает змею целиком

Чернобыльский заповедник (коллаж: РБК-Украина, фото: Станислав Гуменюк/Сергей Домашевский)

В Чернобыльском заповеднике живет несколько пар птиц, которые являются врагами рептилий

В Чернобыльском заповеднике показали на ярких фото редкостную птицу, что является естественным врагом пресмыкающихся. Это хищная птица змееяд. И на территории природной зоны гнездится всего лишь 4-6 пар.

Фото хищника появилось на странице Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.

С юга птицы возвращаются в гнездовые участки в конце марта. Гнезда устраивают на верхушках или боковых ветвях сосны.

Хищная птица змееяд в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

"Змееяд - немалая по размеру птица. А вот гнезда она делает довольно небольшие. Поэтому, когда самка насиживает единственное яйцо, из гнезда торчит ее хвост. Во время охоты взрослые птицы улетают от гнезда на расстояние до 30 км! Питаются змеями и ящерицами. Но во время похолодания, когда рептилии исчезают, может охотиться и на мелких мышевидных грызунов", - рассказали сотрудники заповедника.

А когда птица поймает змею, глотает ее целиком. Если добыча крупных размеров, можно видеть, как из клюва змееяда торчит хвост рептилии. Подросший птенец также глотает змею целиком.

Змееяд в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

"Птенцы начинают покидать гнезда только в середине августа. Но еще до середины сентября они держатся на гнездовой территории под опекой родителей. Начав самостоятельную жизнь, молодые птицы мигрируют в Африку, где и проводят долгую зимовку", - добавили в описании редкой птицы.

Ранее мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали стадо огромных одичавших животных.

Также в Чернобыле показали гибрид животного, какого больше нет нигде.