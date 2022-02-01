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Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждут положительные изменения

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Вторник 01 февраля 2022 05:38
Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждут положительные изменения Коллаж РБК-Украина: Павел Глоба рассказал, кого ждут положительные изменения
Автор: Styler

Гороскоп на 1 февраля 2022 года расскажет, каким знакам Зодиака улыбнется везение и удача. Астролог Павел Глоба также рассказал, кого сегодня ждут хорошие перемены в жизни.

Об этом пишет SlovoFraza.

Телец

Вторник Тельцам не принесет ничего необычного, но не стоит огорчаться, поскольку именно вы можете сделать этот день особенным.

Лев

Львам следует обратить внимание на свое здоровье. Если почувствуете, что вам сегодня не хорошо, то не затягивайте и сразу же обратитесь к врачу, который вам поможет.

Скорпион

Позитивное мышление является ключом к вашему успеху. От того, как вы начнете этот день, будет зависеть все. Поэтому постарайтесь отгонять от себя все плохие помыслы.

Стрелец

Представителей этого знака Зодиака сегодня ждут положительные изменения. При этом вам придется скорректировать свой рабочий график и отменить некоторые личные планы.

Водолей

У Водолеев сегодня будет приятный день. Вы будете воодушевлены от успеха нового проекта, а также сможете насладиться первыми результатами своего добросовестного труда.

Напомним, астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в эту неделю, с 31 января по 6 февраля.

Ранее астрологи назвали главных денежных неудачников среди знаков Зодиака в 2022 году.

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Гороскоп Павел Глоба
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