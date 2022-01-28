Гороскоп 2022: астрологи назвали главных денежных неудачников среди знаков Зодиака

Гороскоп на 2022 год Тигра расскажет про знаки Зодиака, которые в этом году могут столкнуться с финансовыми трудностями. Для кого-то они будут мелкими, а кого-то могут ждать серьезные потери и неурядицы в материальном плане.

Телец

У вас может возникнуть желание поиска легких путей для заработка. Астрологи советуют не рисковать, так как можно потерять то, что имеете. Сосредоточьтесь на совершенствовании своих навыков, а также не отказывайтесь от помощи успешніх друзей и коллег и научитесь планировать свои расходы.

Близнецы

У Близнецов этот год будет трудным в финансовой сфере. У вас постоянно начнут возникать непредвиденные ситуации, требующие существенных затрат. Не ввязывайтесь в рискованные мероприятия и не соглашайтесь на легкие деньги, чтобы залатать дыры в бюджете.

Весы

У вас в этом году возможны периоды материальных затруднений, но в целом ситуация будет меняться к лучшему. Постарайтесь контролировать свой бюджет, рационально расходовать средства и правильно расставлять приоритеты.