Глоба назвал главных денежных везунчиков марта 2022: проверьте свой знак Зодиака!

Гороскоп на март 2022 от знаменитого астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым весной особенно сильно повезет в финансовой сфере. Кого-то из счастливчиков ждет стабильный доход, а кому-то даже посчастливиться усилить "денежный поток".

Овен

Овны научатся контролировать некоторые события из своей жизни. Финансовый гороскоп от Глобы прогнозирует вам стабильность. При этом денежные средства можно будет накопить при рациональном подходе к тратам. Стоит подумать о будущем, вложив финансы в перспективный проект или недвижимость.

Стрелец

Стрельцам следует перестать вестись на мимолетные желания и подкрепить их рациональным подходом и действиями. Представителей знака, по мнению астролога, ждет хорошая ситуация с финансами. При грамотном подходе получится сберечь сумму на подарок себе или близким.

Козерог

По мнению Павла Глобы, в марте у Козерогов будет удача благодаря покровительству символа года - Тигра. В финансах наступит стабильная прибыль. Особенно благоприятно начало весны для тех Козерогов, которые работают в госслужбе.