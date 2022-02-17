ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глоба назвал главных денежных везунчиков марта 2022: проверьте свой знак Зодиака!

Новина українською →
Четверг 17 февраля 2022 05:55
Глоба назвал главных денежных везунчиков марта 2022: проверьте свой знак Зодиака! Фото: Каким знакам Зодиака повезет с деньгами в марте (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2022 от знаменитого астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым весной особенно сильно повезет в финансовой сфере. Кого-то из счастливчиков ждет стабильный доход, а кому-то даже посчастливиться усилить "денежный поток".

Об этом пишет Tvcenter.

Овен

Овны научатся контролировать некоторые события из своей жизни. Финансовый гороскоп от Глобы прогнозирует вам стабильность. При этом денежные средства можно будет накопить при рациональном подходе к тратам. Стоит подумать о будущем, вложив финансы в перспективный проект или недвижимость.

Стрелец

Стрельцам следует перестать вестись на мимолетные желания и подкрепить их рациональным подходом и действиями. Представителей знака, по мнению астролога, ждет хорошая ситуация с финансами. При грамотном подходе получится сберечь сумму на подарок себе или близким.

Козерог

По мнению Павла Глобы, в марте у Козерогов будет удача благодаря покровительству символа года - Тигра. В финансах наступит стабильная прибыль. Особенно благоприятно начало весны для тех Козерогов, которые работают в госслужбе.

Ранее Павел Глоба также рассказал про знаки Зодиака, которых ждет время перемен в марте 2022.

Также мы писали, какие знаки Зодиака считаются лучшими любовниками и партнерами по отношениям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп
LITE
Мода на грани: почему бренд Schiaparelli полюбился миру и почему его ненавидела Коко Шанель
Мода на грани: почему бренд Schiaparelli полюбился миру и почему его ненавидела Коко Шанель