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Глоба назвав головних грошових везунчиків березня 2022: перевірте свій знак Зодіаку!

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Четвер 17 лютого 2022 05:55
Глоба назвав головних грошових везунчиків березня 2022: перевірте свій знак Зодіаку! Фото: яким знакам Зодіаку пощастить з грошима в березні (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2022 від знаменитого астролога Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яким навесні особливо сильно пощастить у фінансовій сфері. Когось із щасливчиків чекає стабільний дохід, а комусь навіть пощастить посилити "грошовий потік".

Про це пише Tvcenter.

Овен

Овни навчаться контролювати деякі події зі свого життя. Фінансовий гороскоп від Глоби прогнозує вам стабільність. При цьому грошові кошти можна буде накопичити при раціональному підході до витрат. Варто подумати про майбутнє, вклавши фінанси в перспективний проект або нерухомість.

Стрілець

Стрільцям слід перестати вестися на швидкоплинні бажання і підкріпити їх раціональним підходом і діями. Представників знака, на думку астролога, чекає хороша ситуація з фінансами. При грамотному підході вийде зберегти суму на подарунок собі або близьким.

Козеріг

На думку Павла Глоби, в березні у Козерогів буде удача завдяки заступництву символу року - Тигра. У фінансах настане стабільний прибуток. Особливо сприятливий початок весни для тих Козерогів, які працюють в держслужбі.

Раніше Павло Глоба також розповів про знаки Зодіаку, яких чекає час змін у березні 2022.

Також ми писали, які знаки Зодіаку вважаються найкращими коханцями і партнерами по стосункам.

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