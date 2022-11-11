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Глінтвейн для зігріву, який можна пити всім: рецепт від Клопотенка

Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Коли на вулиці все холодніше, хочеться чогось смачненького і тепленького. Саме час навчитися готувати смачний глінтвейн, який можна абсолютно всім, адже він зовсім не містить алкоголю.

Рецептом поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 1 л - сік з червоного винограду
  • 1/2 шт. - апельсин
  • 2 палички кориці
  • 5 шт. гвоздики
  • 2 шт. лаврового листа
  • 2 гілочки чебрецю
  • 2 ст. л. цукру

Фото: Безалкогольний глінтвейн (klopotenko.com)

Покрокове приготування

Апельсин помийте і поріжте кружечками. Половину з них ми використаємо для приготування глінтвейну.

У невелику каструлю вилийте сік (1 л) і додайте всі спеції: 2 палички кориці, 5 шт. гвоздики, 2 лаврових листки і 2 гілочки чебрецю. Потім додайте цукор і половину апельсинових кілець. Поставте на маленький вогонь і варіть протягом 10 хвилин. Стежте, щоб глінтвейн не кипів.

Подавати цей напій можна як в гарячому, так і в холодному вигляді. При подачі варто додати в кожну склянку по кружечку апельсина.

Раніше ми писали, як приготувати смачний вінегрет за рецептом Клопотенка.

Також читайте, чи можна взимку грітися алкоголем.

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